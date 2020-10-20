В Бурятии оштрафовали районную администрацию

Прокуратура выявила нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе нарушали закон о безопасности гидротехнических сооружений.



Установлено, что собственником гидротехнического сооружения защитной дамбы в селе Орлик - администрацией Окинского района, с апреля прошлого года не была разработана и согласована декларация его безопасности, не принято мер по внесению сведений в соответствующий Регистр, не осуществлялся контроль за показателями его состояния.



Постановлением Тункинского районного суда от 9 октября 2020 года на администрацию Окинского района наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

