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В Бурятии оштрафовали районную администрацию

В Бурятии оштрафовали районную администрацию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура выявила нарушение

Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе нарушали закон о безопасности гидротехнических сооружений.

Установлено, что собственником гидротехнического сооружения защитной дамбы в селе Орлик - администрацией Окинского района, с апреля прошлого года не была разработана и согласована декларация его безопасности, не принято мер по внесению сведений в соответствующий Регистр, не осуществлялся контроль за показателями его состояния.

Постановлением Тункинского районного суда от 9 октября 2020 года на администрацию Окинского района наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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