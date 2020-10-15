В Бурятии требуются сотрудники для осуществления контроля за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины

Конкурс на соискание должности заместителя руководителя-начальника отдела будет объявлен в ближайшее время.





По информации пресс-службы правительства Бурятии.

Правительство Буряти объявило конкурс на замещение должностей в новом отделе, создаваемом в штате Бурприроднадзора, который будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 года.Президент России Владимир Путин поручил Правительству принять меры по декриминализации лесопромышленной отрасли. В республике Бурятия реализуется комплекс мер по выявлению незаконной заготовки древесины. По каждому факту проводится служебная проверка в отношении должностных лиц, которые отвечают за сохранность лесных богатств на территории обслуживания. За 9 месяцев 2020 года прослеживается положительная динамика по снижению количества совершаемых преступлений по незаконным рубкам на 21,6 % (за 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 928 преступлений, в 2020 – 728). На 31,3 % снизился размер материального ущерба от незаконных рубок.Депутаты Народного Хурала поддержали инициативу Правительства Республики Бурятия по созданию специального отдела для регионального государственного контроля в сфере деятельности пунктов.Отдел, созданный в штате Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (далее - Бурприроднадзор) заработает с 01 января 2021 года.Региональный контроль (надзор) за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины будут осуществлять 10 государственных гражданских служащих, из них: заместитель руководителя - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист отдела и государственные инспекторы.- В настоящее время объявлен конкурс для включения в кадровый резерв на должности заместителя начальника отдела и на должности инспекторов. Приглашаем принять участие в конкурсе. Требуются граждане с высшим образованием по направлениям подготовки: лесное дело, юриспруденция, экология и природопользование. Без предъявления требований по стажу, - сообщил заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Полная информация о конкуре размещена на сайте Правительства Республики Бурятия:Телефон для справок (3012) 44-44-97.