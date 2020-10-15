 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

В Бурятии требуются сотрудники для осуществления контроля за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины

В Бурятии требуются сотрудники для осуществления контроля за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлен конкурс на замещение должностей в новом отделе

Правительство Буряти объявило конкурс на замещение должностей в новом отделе, создаваемом в штате Бурприроднадзора, который будет осуществлять надзор за деятельностью пунктов приёма и отгрузки древесины на территории республики. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 октября 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству принять меры по декриминализации лесопромышленной отрасли. В республике Бурятия реализуется комплекс мер по выявлению незаконной заготовки древесины. По каждому факту проводится служебная проверка в отношении должностных лиц, которые отвечают за сохранность лесных богатств на территории обслуживания. За 9 месяцев 2020 года прослеживается положительная динамика по снижению количества совершаемых преступлений по незаконным рубкам на 21,6 % (за 9 месяцев 2019 года было зарегистрировано 928 преступлений, в 2020 – 728). На 31,3 % снизился размер материального ущерба от незаконных рубок.

Депутаты Народного Хурала поддержали инициативу Правительства Республики Бурятия по созданию специального отдела для регионального государственного контроля в сфере деятельности пунктов.

Отдел, созданный в штате Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (далее - Бурприроднадзор) заработает с 01 января 2021 года.

Региональный контроль (надзор) за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины будут осуществлять 10 государственных гражданских служащих, из них: заместитель руководителя - начальник отдела, заместитель начальника отдела, юрист отдела и государственные инспекторы.

- В настоящее время объявлен конкурс для включения в кадровый резерв на должности заместителя начальника отдела и на должности инспекторов. Приглашаем принять участие в конкурсе. Требуются граждане с высшим образованием по направлениям подготовки: лесное дело, юриспруденция, экология и природопользование. Без предъявления требований по стажу, - сообщил заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

Полная информация о конкуре размещена на сайте Правительства Республики Бурятия: https://egov-buryatia.ru/authorities/government/gosudarstvennaya-grazhdanskaya-sluzhba/vakansiii/.

Телефон для справок (3012) 44-44-97.

Конкурс на соискание должности заместителя руководителя-начальника отдела будет объявлен в ближайшее время.

По информации пресс-службы правительства Бурятии.
правительство РБ вакансии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Власть, 09.10.2020
Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями
Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Власть, 08.10.2020
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
Власть, 08.10.2020
В иске заявляется о «подрыве авторитета общества к деятельности МВД»
В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
Власть, 08.10.2020
В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура
Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке
Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке
Власть, 07.10.2020
Алексей Цыденов объяснил, почему сам не всегда носит маску
Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район
Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район
Власть, 07.10.2020
Алексей Цыденов отправился на место прорыва технологической дамбы
Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Власть, 07.10.2020
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом
Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом
Власть, 07.10.2020
Супруги ушли на карантин в своём доме
Бывший мэр Ольхонского района вышел на свободу
Бывший мэр Ольхонского района вышел на свободу
Власть, 06.10.2020
Сергей Копылов был осуждён прошлой осенью
Бурятскому омбудсмену пришлось отказаться от личных приёмов
Бурятскому омбудсмену пришлось отказаться от личных приёмов
Власть, 06.10.2020
Решать проблемы приходится по телефону
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Власть, 06.10.2020
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль
Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль
Власть, 06.10.2020
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^