Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями



В четверг, 8 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития Баунтовского эвенкийского района. В связи с эпидемиологической ситуацией рабочие поездки главы в районы отменены. Их временно заменили на онлайн-совещания, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Поездки в район пришлось отменить, но это не значит, что мы не должны встречаться по различным вопросам. Будем проводить целенаправленные совещания в режиме видеоконференцсвязи непосредственно по каждому району, - отметил глава Бурятии.



По словам главы Баунтовского района Николая Ковалева, муниципалитет в 2020 году успешно продолжает реализацию национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента России Владимира Путина. Району также выделены средства в рамках проекта «Народный бюджет». Район получил в этом году на благоустройство общественных территорий из республиканского бюджета 2,5 млн рублей.



- Несмотря на реализуемые проекты, району необходимо дополнительное финансирование. В том числе на строительство детской школы искусств в селе Багдарин. Пострадавшее в результате пожара в феврале 2019 года здание детской школы искусств не представляется возможным восстановить. Проектно-сметная документация по новому зданию сейчас находится в стадии разработки, - добавил Николай Ковалев.



Кроме этого, стоит вопрос по финансированию капитального ремонта основной общеобразовательной школы в селе Усть-Джилинда, строительства жилья для детей-сирот, водоподготовки и устройства зоны санитарной охраны скважин в сёлах Романовка и Багдарин, также продолжения капитального ремонта дороги между этими населёнными пунктами.



Алексей Цыденов поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность включения данных объектов в федеральные программы.



- Сейчас нам необходимо определить проблемные моменты, первоочередные объекты строительства и активно подавать заявки на включение в федеральные проекты. Прошу министерства взять на контроль эти вопросы и отработать максимально, - подчеркнул глава Бурятии.



Также Алексей Цыденов поручил руководству Баунтовского района взять на контроль вопрос увеличения количества зарегистрированных «самозанятых» предпринимателей. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введён в республике с 1 июля 2020 года. Законопроект принят в качестве меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. Он позволяет самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки. Плюсами режима являются сниженные ставки - 4 или 6% от суммы сделки, отсутствие обязанности платить страховые взносы, предоставлять отчеты и декларации, использования контрольно-кассовой техники.



- Прошу руководство Баунтовского района довести до населения информацию о том, что в Бурятии существует такая мера государственной поддержки, - подчеркнул Алексей Цыденов.







