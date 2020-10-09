 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 октября

08 октября

Популярное

Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района

Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями

В четверг, 8 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития Баунтовского эвенкийского района. В связи с эпидемиологической ситуацией рабочие поездки главы в районы отменены. Их временно заменили на онлайн-совещания, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Поездки в район пришлось отменить, но это не значит, что мы не должны встречаться по различным вопросам. Будем проводить целенаправленные совещания в режиме видеоконференцсвязи непосредственно по каждому району, - отметил глава Бурятии.

По словам главы Баунтовского района Николая Ковалева, муниципалитет в 2020 году успешно продолжает реализацию национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента России Владимира Путина. Району также выделены средства в рамках проекта «Народный бюджет». Район получил в этом году на благоустройство общественных территорий из республиканского бюджета 2,5 млн рублей.

- Несмотря на реализуемые проекты, району необходимо дополнительное финансирование. В том числе на строительство детской школы искусств в селе Багдарин. Пострадавшее в результате пожара в феврале 2019 года здание детской школы искусств не представляется возможным восстановить. Проектно-сметная документация по новому зданию сейчас находится в стадии разработки, - добавил Николай Ковалев.

Кроме этого, стоит вопрос по финансированию капитального ремонта основной общеобразовательной школы в селе Усть-Джилинда, строительства жилья для детей-сирот, водоподготовки и устройства зоны санитарной охраны скважин в сёлах Романовка и Багдарин, также продолжения капитального ремонта дороги между этими населёнными пунктами.

Алексей Цыденов поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность включения данных объектов в федеральные программы.

- Сейчас нам необходимо определить проблемные моменты, первоочередные объекты строительства и активно подавать заявки на включение в федеральные проекты. Прошу министерства взять на контроль эти вопросы и отработать максимально, - подчеркнул глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов поручил руководству Баунтовского района взять на контроль вопрос увеличения количества зарегистрированных «самозанятых» предпринимателей. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введён в республике с 1 июля 2020 года. Законопроект принят в качестве меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. Он позволяет самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки. Плюсами режима являются сниженные ставки - 4 или 6% от суммы сделки, отсутствие обязанности платить страховые взносы, предоставлять отчеты и декларации, использования контрольно-кассовой техники.

- Прошу руководство Баунтовского района довести до населения информацию о том, что в Бурятии существует такая мера государственной поддержки, - подчеркнул Алексей Цыденов.



глава Бурятии Алексей Цыденов Баунтовский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Глава Бурятии назначил замминистра финансов
Власть, 08.10.2020
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
МВД Бурятии подало в суд на депутата-коммуниста
Власть, 08.10.2020
В иске заявляется о «подрыве авторитета общества к деятельности МВД»
В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
Власть, 08.10.2020
В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура
Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке
Глава Бурятии просит жителей не носить маску на подбородке
Власть, 07.10.2020
Алексей Цыденов объяснил, почему сам не всегда носит маску
Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район
Глава Бурятии срочно вылетел в Закаменский район
Власть, 07.10.2020
Алексей Цыденов отправился на место прорыва технологической дамбы
Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Власть, 07.10.2020
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом
Муж депутата Хурала Бурятии заболел коронавирусом
Власть, 07.10.2020
Супруги ушли на карантин в своём доме
Бывший мэр Ольхонского района вышел на свободу
Бывший мэр Ольхонского района вышел на свободу
Власть, 06.10.2020
Сергей Копылов был осуждён прошлой осенью
Бурятскому омбудсмену пришлось отказаться от личных приёмов
Бурятскому омбудсмену пришлось отказаться от личных приёмов
Власть, 06.10.2020
Решать проблемы приходится по телефону
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Власть, 06.10.2020
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль
Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль
Власть, 06.10.2020
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
Глава Бурятии проинспектировал ковидные стационары
Глава Бурятии проинспектировал ковидные стационары
Власть, 06.10.2020
Для этого Алексей Цыденов облачился в защитный костюм
Новый замминистра ЖКХ Забайкалья служил в Улан-Удэ
Новый замминистра ЖКХ Забайкалья служил в Улан-Удэ
Власть, 05.10.2020
В ведомстве он работает с августа прошлого года
В Забайкалье назначен министр культуры
В Забайкалье назначен министр культуры
Власть, 05.10.2020
Им стала уроженка Хилокского района Ирина Левкович

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^