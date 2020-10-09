Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района

Рабочие поездки главы в районы временно заменили онлайн-совещаниями
В четверг, 8 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам развития Баунтовского эвенкийского района. В связи с эпидемиологической ситуацией рабочие поездки главы в районы отменены. Их временно заменили на онлайн-совещания, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Поездки в район пришлось отменить, но это не значит, что мы не должны встречаться по различным вопросам. Будем проводить целенаправленные совещания в режиме видеоконференцсвязи непосредственно по каждому району, - отметил глава Бурятии.
По словам главы Баунтовского района Николая Ковалева, муниципалитет в 2020 году успешно продолжает реализацию национальных проектов, разработанных во исполнение указа президента России Владимира Путина. Району также выделены средства в рамках проекта «Народный бюджет». Район получил в этом году на благоустройство общественных территорий из республиканского бюджета 2,5 млн рублей.
- Несмотря на реализуемые проекты, району необходимо дополнительное финансирование. В том числе на строительство детской школы искусств в селе Багдарин. Пострадавшее в результате пожара в феврале 2019 года здание детской школы искусств не представляется возможным восстановить. Проектно-сметная документация по новому зданию сейчас находится в стадии разработки, - добавил Николай Ковалев.
Кроме этого, стоит вопрос по финансированию капитального ремонта основной общеобразовательной школы в селе Усть-Джилинда, строительства жилья для детей-сирот, водоподготовки и устройства зоны санитарной охраны скважин в сёлах Романовка и Багдарин, также продолжения капитального ремонта дороги между этими населёнными пунктами.
Алексей Цыденов поручил профильным министерствам и ведомствам рассмотреть возможность включения данных объектов в федеральные программы.
- Сейчас нам необходимо определить проблемные моменты, первоочередные объекты строительства и активно подавать заявки на включение в федеральные проекты. Прошу министерства взять на контроль эти вопросы и отработать максимально, - подчеркнул глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов поручил руководству Баунтовского района взять на контроль вопрос увеличения количества зарегистрированных «самозанятых» предпринимателей. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введён в республике с 1 июля 2020 года. Законопроект принят в качестве меры поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса. Он позволяет самозанятым не только легализовать предпринимательскую деятельность, но и воспользоваться мерами государственной поддержки. Плюсами режима являются сниженные ставки - 4 или 6% от суммы сделки, отсутствие обязанности платить страховые взносы, предоставлять отчеты и декларации, использования контрольно-кассовой техники.
- Прошу руководство Баунтовского района довести до населения информацию о том, что в Бурятии существует такая мера государственной поддержки, - подчеркнул Алексей Цыденов.
Глава Бурятии провёл совещание по вопросам Баунтовского района
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года
В иске заявляется о «подрыве авторитета общества к деятельности МВД»
В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура
Алексей Цыденов объяснил, почему сам не всегда носит маску
Алексей Цыденов отправился на место прорыва технологической дамбы
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Супруги ушли на карантин в своём доме
Сергей Копылов был осуждён прошлой осенью
Решать проблемы приходится по телефону
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
Дело рассмотрел мировой суд
Для этого Алексей Цыденов облачился в защитный костюм
Власть, 05.10.2020
В ведомстве он работает с августа прошлого года
Власть, 05.10.2020
Им стала уроженка Хилокского района Ирина Левкович