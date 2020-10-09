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Сенатор от Бурятии подарил библиотеке книги из своей коллекции

Сенатор от Бурятии подарил библиотеке книги из своей коллекции
Власть,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Подарок сделал Александр Варфоломеев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев из своей личной коллекции подарил 208 экземпляров книг для межпоселенческой библиотеки в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом сообщила группа «Мухоршибирь-инфо. 27/4».

Подарочные издания от больших форматов до карманных размеров. Это издания по истории, экономике России, внутренней политике страны, статистические сборники, иллюстрированные путеводители по регионам, художественная литература.

- Выражаем огромную благодарность земляку за подаренную библиотеке, а значит, и жителям родного района литературу, - сказала директор Мухоршибирской централизованной библиотечной системы Анна Фёдорова.

Справка:

Александр Варфоломеев родился 4 июня 1965 года. Окончил в 1987 году Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова по специальности «журналист». Также в 2000 году окончил Восточно-Сибирский технологический университет по специальности «экономист».

С 1988 по 1991 год состоял первым секретарём Мухоршибирского районного комитета ВЛКСМ, одновременно — членом бюро Мухоршибирского районного комитета КПСС. В1991 году стал вторым секретарём Бурятского республиканского комитета Российского союза молодёжи. В 1994 году стал помощником Нимаевой, избранной прямым голосованием от Бурятии в первый состав Совета Федерации. В том же году Леонид Потапов избран первым президентом Бурятии, Варфоломеев назначен его помощником (с 1996 года — также помощником Потапова в Совете Федерации).

С 1997 по 2013 год возглавлял телерадиокомпанию «Бурятия».

С 1998 по 2013 год — также депутат Народного Хурала Бурятии на непостоянной основе.

В сентябре 2013 года избран представителем Хурала Бурятии в Совете Федерации.

В 2017 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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