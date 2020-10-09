Подарок сделал Александр Варфоломеев
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев из своей личной коллекции подарил 208 экземпляров книг для межпоселенческой библиотеки в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом сообщила группа «Мухоршибирь-инфо. 27/4».
Подарочные издания от больших форматов до карманных размеров. Это издания по истории, экономике России, внутренней политике страны, статистические сборники, иллюстрированные путеводители по регионам, художественная литература.
- Выражаем огромную благодарность земляку за подаренную библиотеке, а значит, и жителям родного района литературу, - сказала директор Мухоршибирской централизованной библиотечной системы Анна Фёдорова.
Справка:
Александр Варфоломеев родился 4 июня 1965 года. Окончил в 1987 году Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова по специальности «журналист». Также в 2000 году окончил Восточно-Сибирский технологический университет по специальности «экономист».
С 1988 по 1991 год состоял первым секретарём Мухоршибирского районного комитета ВЛКСМ, одновременно — членом бюро Мухоршибирского районного комитета КПСС. В1991 году стал вторым секретарём Бурятского республиканского комитета Российского союза молодёжи. В 1994 году стал помощником Нимаевой, избранной прямым голосованием от Бурятии в первый состав Совета Федерации. В том же году Леонид Потапов избран первым президентом Бурятии, Варфоломеев назначен его помощником (с 1996 года — также помощником Потапова в Совете Федерации).
С 1997 по 2013 год возглавлял телерадиокомпанию «Бурятия».
С 1998 по 2013 год — также депутат Народного Хурала Бурятии на непостоянной основе.
В сентябре 2013 года избран представителем Хурала Бурятии в Совете Федерации.
В 2017 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Сенатор от Бурятии подарил библиотеке книги из своей коллекции
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прошлый замминистра отработала на этом посту 23 года
В иске заявляется о «подрыве авторитета общества к деятельности МВД»
В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура
Алексей Цыденов объяснил, почему сам не всегда носит маску
Алексей Цыденов отправился на место прорыва технологической дамбы
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Супруги ушли на карантин в своём доме
Сергей Копылов был осуждён прошлой осенью
Решать проблемы приходится по телефону
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
Дело рассмотрел мировой суд
Для этого Алексей Цыденов облачился в защитный костюм
Власть, 05.10.2020
В ведомстве он работает с августа прошлого года
Власть, 05.10.2020
Им стала уроженка Хилокского района Ирина Левкович