Сенатор от Бурятии подарил библиотеке книги из своей коллекции

Подарок сделал Александр Варфоломеев



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев из своей личной коллекции подарил 208 экземпляров книг для межпоселенческой библиотеки в Мухоршибирском районе Бурятии. Об этом сообщила группа «Мухоршибирь-инфо. 27/4».



Подарочные издания от больших форматов до карманных размеров. Это издания по истории, экономике России, внутренней политике страны, статистические сборники, иллюстрированные путеводители по регионам, художественная литература.



- Выражаем огромную благодарность земляку за подаренную библиотеке, а значит, и жителям родного района литературу, - сказала директор Мухоршибирской централизованной библиотечной системы Анна Фёдорова.



Справка:



Александр Варфоломеев родился 4 июня 1965 года. Окончил в 1987 году Иркутский государственный университет им.А.А.Жданова по специальности «журналист». Также в 2000 году окончил Восточно-Сибирский технологический университет по специальности «экономист».



С 1988 по 1991 год состоял первым секретарём Мухоршибирского районного комитета ВЛКСМ, одновременно — членом бюро Мухоршибирского районного комитета КПСС. В1991 году стал вторым секретарём Бурятского республиканского комитета Российского союза молодёжи. В 1994 году стал помощником Нимаевой, избранной прямым голосованием от Бурятии в первый состав Совета Федерации. В том же году Леонид Потапов избран первым президентом Бурятии, Варфоломеев назначен его помощником (с 1996 года — также помощником Потапова в Совете Федерации).



С 1997 по 2013 год возглавлял телерадиокомпанию «Бурятия».



С 1998 по 2013 год — также депутат Народного Хурала Бурятии на непостоянной основе.



В сентябре 2013 года избран представителем Хурала Бурятии в Совете Федерации.



В 2017 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

