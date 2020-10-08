В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура
На севере Бурятии пресекли строительство неэффективных очистных сооружений. Их собирались строить в городском поселении Кичера.
- Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства при подготовке технической документации на строительство очистных сооружений. Установлено, что в техническом задании отсутствуют обязательные природоохранные критерии, используются вдвое завышенные показатели среднего объёма поступающих на очистку сточных вод, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Необоснованная проектная документация могла повлечь возведение неэффективного объекта.
С учётом того, что очистные сооружения планируются к строительству в Центральной экологической зоне озера Байкал, присутствует высокий риск загрязнения уникальной экосистемы.
Природоохранный прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителю управления капитального строительства Бурятии и главе Северо-Байкальского района.
В настоящее время техническое задание исправлено, замечания прокурора учтены.
В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
Власть, Фото:
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