В Бурятии едва не построили неэффективные очистные

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура



На севере Бурятии пресекли строительство неэффективных очистных сооружений. Их собирались строить в городском поселении Кичера.



- Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства при подготовке технической документации на строительство очистных сооружений. Установлено, что в техническом задании отсутствуют обязательные природоохранные критерии, используются вдвое завышенные показатели среднего объёма поступающих на очистку сточных вод, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Необоснованная проектная документация могла повлечь возведение неэффективного объекта.



С учётом того, что очистные сооружения планируются к строительству в Центральной экологической зоне озера Байкал, присутствует высокий риск загрязнения уникальной экосистемы.



Природоохранный прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителю управления капитального строительства Бурятии и главе Северо-Байкальского района.



В настоящее время техническое задание исправлено, замечания прокурора учтены.





