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В Бурятии едва не построили неэффективные очистные

В Бурятии едва не построили неэффективные очистные
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В ситуацию вовремя вмешалась природоохранная прокуратура

На севере Бурятии пресекли строительство неэффективных очистных сооружений. Их собирались строить в городском поселении Кичера.

- Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства при подготовке технической документации на строительство очистных сооружений. Установлено, что в техническом задании отсутствуют обязательные природоохранные критерии, используются вдвое завышенные показатели среднего объёма поступающих на очистку сточных вод, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Необоснованная проектная документация могла повлечь возведение неэффективного объекта.

С учётом того, что очистные сооружения планируются к строительству в Центральной экологической зоне озера Байкал, присутствует высокий риск загрязнения уникальной экосистемы.

Природоохранный прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона руководителю управления капитального строительства Бурятии и главе Северо-Байкальского района.

В настоящее время техническое задание исправлено, замечания прокурора учтены.


очистные сооружения природоохранное законодательство
 
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