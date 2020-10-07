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Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии

Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Власть, 
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Бурятию в числе регионов, где допускались нарушения разумных сроков расследования уголовных дел. Данные прозвучали на оперативном совещании Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и следственных органов в регионах. Информацию об этом совещании опубликовал Следственный комитет РФ.

- Председатель СК России озвучил регионы, где следственными подразделениями допускались факты нарушений разумных сроков расследования уголовных дел и длительного проведения процессуальных проверок. Среди них: Кабардино-Балкарская Республика, республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и Башкортостан, Ивановская, Новгородская, Ярославская, Воронежская, Калужская и Самарская области, а также Красноярский край и Республика Хакасия, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителей этих территориальных следственных подразделений докладные записки об анализе причин отмеченных недостатков в работе и принимаемых мерах по их устранению.

В ходе совещания глава ведомства также заслушал трёх руководителей региональных управлений, среди них был и главный следователь Бурятии Вячеслав Сухоруков.

В целом по России в числе уголовных дел, по которым следствие длилось более двух месяцев, превалируют дела об убийствах (13%), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (7%), мошенничестве (4,5%), насильственных действиях сексуального характера (4,3%) и налоговых преступлениях (4,2%).



следственный комитет
 
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