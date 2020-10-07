Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Бурятию в числе регионов, где допускались нарушения разумных сроков расследования уголовных дел. Данные прозвучали на оперативном совещании Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и следственных органов в регионах. Информацию об этом совещании опубликовал Следственный комитет РФ.
- Председатель СК России озвучил регионы, где следственными подразделениями допускались факты нарушений разумных сроков расследования уголовных дел и длительного проведения процессуальных проверок. Среди них: Кабардино-Балкарская Республика, республики Бурятия, Тыва, Саха (Якутия) и Башкортостан, Ивановская, Новгородская, Ярославская, Воронежская, Калужская и Самарская области, а также Красноярский край и Республика Хакасия, - говорится в сообщении Следственного комитета.
Александр Бастрыкин потребовал от руководителей этих территориальных следственных подразделений докладные записки об анализе причин отмеченных недостатков в работе и принимаемых мерах по их устранению.
В ходе совещания глава ведомства также заслушал трёх руководителей региональных управлений, среди них был и главный следователь Бурятии Вячеслав Сухоруков.
В целом по России в числе уголовных дел, по которым следствие длилось более двух месяцев, превалируют дела об убийствах (13%), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (7%), мошенничестве (4,5%), насильственных действиях сексуального характера (4,3%) и налоговых преступлениях (4,2%).
Глава СК России потребовал отчёта от главного следователя Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 07.10.2020
Бурятия попала в число проблемных регионов, которые озвучил Бастрыкин
Власть, 07.10.2020
Супруги ушли на карантин в своём доме
Сергей Копылов был осуждён прошлой осенью
Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
Дело рассмотрел мировой суд
Для этого Алексей Цыденов облачился в защитный костюм
В ведомстве он работает с августа прошлого года
Им стала уроженка Хилокского района Ирина Левкович
4 октября ушёл из жизни общественник, депутат райсовета Селенгинского района Бурятии Бадмаев Юрий Дугаржапович
Также ограничена тематика рисунков
Мэрия ведёт служебную проверку по срыву отопительного сезона в «сотых»
Предыдущий глава буддийской общины Тывы умер от коронавируса
Председатель Общественной палаты Бурятии поделился, как болел COVID-19 о том, какая это тяжёлая болезнь
Власть, 03.10.2020
Алексей Цыденов в обращении к жителям озвучил, что в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек