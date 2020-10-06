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Китай передал Чите тысячи масок и перчаток

Китай передал Чите тысячи масок и перчаток
Власть,  Фото:администрация Читы
Часть масок уже раздали в троллейбусах

Около 20 тысяч медицинских масок и 25 тысяч перчаток передало Чите правительство китайского города Хулунбуир и власти района Шицзиншань города Пекин. Об этом 6 октября сообщается в Telegram-канале мэрии Читы.

Часть посылок была направлена в комитеты образования и культуры Читы, а часть передали в «Троллейбусное управление». Раздача средств защиты в троллейбусах уже началась

Отметим, что пассажиры троллейбуса охотно брали у сотрудников предприятия маски и перчатки и тут же надевали их.






Китай коронавирус Чита маски
 
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