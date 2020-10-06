Китай передал Чите тысячи масок и перчаток

Часть масок уже раздали в троллейбусах



Около 20 тысяч медицинских масок и 25 тысяч перчаток передало Чите правительство китайского города Хулунбуир и власти района Шицзиншань города Пекин. Об этом 6 октября сообщается в Telegram-канале мэрии Читы.



Часть посылок была направлена в комитеты образования и культуры Читы, а часть передали в «Троллейбусное управление». Раздача средств защиты в троллейбусах уже началась



Отметим, что пассажиры троллейбуса охотно брали у сотрудников предприятия маски и перчатки и тут же надевали их.













