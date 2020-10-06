Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль

Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
В Улан-Удэ памятной медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе наградили главного врача городской поликлиники № 2 Викторию Колмакову.
Грамоту и памятную медаль президента России Владимира Путина торжественно вручили главному врачу на оперативном штабе в минздраве Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства.
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи
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