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Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль

Главврач улан-удэнской поликлиники получила медаль
Власть,  Фото:предоставлено минздравом Бурятии
Речь идёт о медали за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи

В Улан-Удэ памятной медалью за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе наградили главного врача городской поликлиники № 2 Викторию Колмакову.

Грамоту и памятную медаль президента России Владимира Путина торжественно вручили главному врачу на оперативном штабе в минздраве Бурятии, сообщили в пресс-службе министерства.

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