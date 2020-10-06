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В Бурятии районные власти забыли разместить данные о капремонте

В Бурятии районные власти забыли разместить данные о капремонте
Власть,  Фото:pixabay.com
Дело рассмотрел мировой суд

Постановлением администрации Кяхтинского района от 29 марта 2019 года был утверждён муниципальный краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов. Но в нарушение требований закона администрация района даже спустя больше года не разместила сведения об этом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Нарушения выявила прокуратура района.

- Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Мировой судья судебного участка № 1 Кяхтинского района назначил должностному лицу администрации района наказание в виде предупреждения.



прокуратура Кяхтинский район
 
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