Дело рассмотрел мировой суд
Постановлением администрации Кяхтинского района от 29 марта 2019 года был утверждён муниципальный краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов. Но в нарушение требований закона администрация района даже спустя больше года не разместила сведения об этом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Нарушения выявила прокуратура района.
- Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мировой судья судебного участка № 1 Кяхтинского района назначил должностному лицу администрации района наказание в виде предупреждения.
В Бурятии районные власти забыли разместить данные о капремонте
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