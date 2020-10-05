В Бурятии из ушёл из жизни зампредседателя Селенгинского райсовета

4 октября ушёл из жизни общественник, депутат райсовета Селенгинского района Бурятии Бадмаев Юрий Дугаржапович



О его кончине сообщило издание «Селенгинский вестник».



Юрий Дугаржапович родился 9 апреля 1964 года в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района в многодетной семье. Закончил Ноехонскую среднюю школу в 1981 году. Служил в воинской части на станции Борзя в Читинской области. После армии вернулся в родной Ноехон, где работал в колхозе им. XX партсъезда. Заочно учился в Бурятском государственном сельскохозяйственном институте.



В 1994 году переехал семьёй в Гусиноозёрск, работал в администрации Селенгинского района. В 2009 году был назначен начальником хозяйственно-транспортного отдела администрации района. В 2014 году, а затем и в 2019 году был избран депутатом районного Совета и заместителем председателя райсовета.



- Юрий Дугаржапович был большим политиком и сделал многое для развития своего родного села Ноехон и района в целом. Как депутат он уделял большое внимание проблемам поселений «Нижнеубукунское», «Жаргаланта», «Сутой», «Ноехонское», «Убур-Дзокойское». В коллективе пользовался большим авторитетом, - отмечает «Селенгинский вестник».





