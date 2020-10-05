Новый верховный лама Тывы учился в Бурятии

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Предыдущий глава буддийской общины Тывы умер от коронавируса



Нового верховного камбы-ламу (верховного ламу) избрали в Тыве. Им стал служитель буддийского храма «Цеченлинг» Гелек Нацык-Доржу, в миру Сергек Олегович Сарыглар, сообщает издание «Тува-онлайн».



В выборах приняли участие 98 буддийских священнослужителей и представителей общественных буддийских организаций Тывы. На титул претендовали три кандидата.



- Новый Камбы-Лама обучался пять лет в Иволгинском дацане Бурятии. С третьего курса был старостой тувинских хуураков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Республики Тыва. В 2015 в Иволгинском дацане защитил степень Геше (доктора буддийской философии), - сообщили в Агентстве по делам национальностей Тувы.



Церемония интронизации планируется в ноябре.



В июне этого года прежний верховный лама Тывы скончался от последствий коронавируса. ТАСС уточняет, что коронавирус у предыдущего 44-летнего верховного ламы обнаружили 10 июня, в тот же день его госпитализировали. 23 июня Джампел Лодой умер. Он дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой в ноябре 2019 года.







