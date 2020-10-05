 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

Новый верховный лама Тывы учился в Бурятии

Новый верховный лама Тывы учился в Бурятии
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Предыдущий глава буддийской общины Тывы умер от коронавируса

Нового верховного камбы-ламу (верховного ламу) избрали в Тыве. Им стал служитель буддийского храма «Цеченлинг» Гелек Нацык-Доржу, в миру Сергек Олегович Сарыглар, сообщает издание «Тува-онлайн».

В выборах приняли участие 98 буддийских священнослужителей и представителей общественных буддийских организаций Тывы. На титул претендовали три кандидата.

- Новый Камбы-Лама обучался пять лет в Иволгинском дацане Бурятии. С третьего курса был старостой тувинских хуураков в Иволгинском дацане и представителем Камбы-Ламы Республики Тыва. В 2015 в Иволгинском дацане защитил степень Геше (доктора буддийской философии), - сообщили в Агентстве по делам национальностей Тувы.

Церемония интронизации планируется в ноябре.

В июне этого года прежний верховный лама Тывы скончался от последствий коронавируса. ТАСС уточняет, что коронавирус у предыдущего 44-летнего верховного ламы обнаружили 10 июня, в тот же день его госпитализировали. 23 июня Джампел Лодой умер. Он дважды избирался верховным ламой. В первый раз он возглавлял буддистов республики в 2005-2010 годах. Повторно был избран верховным ламой в ноябре 2019 года.



буддизм Иволгинский дацан назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Новый верховный лама Тывы учился в Бурятии
Новый верховный лама Тывы учился в Бурятии
Власть, 05.10.2020
Предыдущий глава буддийской общины Тывы умер от коронавируса
Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом
Баир Бальжиров рассказал, как переболел коронавирусом
Власть, 05.10.2020
Председатель Общественной палаты Бурятии поделился, как болел COVID-19 о том, какая это тяжёлая болезнь
Глава Бурятии сообщил о новых ограничительных мерах
Глава Бурятии сообщил о новых ограничительных мерах
Власть, 03.10.2020
Алексей Цыденов в обращении к жителям озвучил, что в Улан-Удэ занято уже более 90% ковидных коек
Ректором Иркутского госуниверситета стал химик
Ректором Иркутского госуниверситета стал химик
Власть, 03.10.2020
Приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования РФ
Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату
Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату
Власть, 02.10.2020
С этим подарком Чимит Бальжинимаев будет проверять дороги
В аэропорту Иркутска задержали мэра Усть-Кута
Власть, 02.10.2020
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Замминистра культуры России поможет семейским Бурятии
Замминистра культуры России поможет семейским Бурятии
Власть, 02.10.2020
Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова выступила в Улан-Удэ на конференции о культуре старообрядцев
В Бурятию прибыла замминистра культуры России
В Бурятию прибыла замминистра культуры России
Власть, 02.10.2020
Ольга Ярилова проведёт в республике три дня
Год Байкала проведут в России
Год Байкала проведут в России
Власть, 02.10.2020
Подготовкой в Году Байкала в России займётся в том числе Алексей Цыденов
Регион ДФО собирается создать министерство счастья
Регион ДФО собирается создать министерство счастья
Власть, 01.10.2020
Задачей ведомства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики
Экс-министр здравоохранения Бурятии назначен главврачом
Экс-министр здравоохранения Бурятии назначен главврачом
Власть, 01.10.2020
Валерий Кожевников после возвращения из Читы получил новую должность
Власти Бурятии узнали антибюрократический секрет
Власти Бурятии узнали антибюрократический секрет
Власть, 01.10.2020
Бурятия перенимает опыт возведения инфекционного центра
Бурятскую таможню не коснулось реформирование
Бурятскую таможню не коснулось реформирование
Власть, 01.10.2020
1 октября изменилась структура таможенных органов на Дальнем Востоке
Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор
Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор
Власть, 01.10.2020
Власти Иркутской области отказали Тункинскому району

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^