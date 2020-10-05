В ведомстве он работает с августа прошлого года
Александр Суханюк назначен заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Подписано соответствующее распоряжение губернатора региона.
Александр Фёдорович Суханюк родился 7 мая 1991 года в селе Домна Читинского района Читинской области. Окончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.
С 2011 года работал в саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Управляющих организаций ЖКХ «Забайкалье» в должности помощника юриста.
В 2013-2014 году – проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил РФ, был стрелком взвода охраны в войсковой части, дислоцированной в Бурятии, в посёлке Звёздный города Улан-Удэ.
С 2015 года работал в министерстве территориального развития Забайкалья. С августа 2019 года – в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи края. Не женат, сообщает пресс-служба минЖКХ региона.
Новый замминистра ЖКХ Забайкалья служил в Улан-Удэ
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