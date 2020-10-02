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Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату

Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
С этим подарком Чимит Бальжинимаев будет проверять дороги

30 сентября в Улан-Удэнском горсовете прошла внеочередная сессия горсовета. Сначала депутаты чествовали Ульяну Тукурееву и её тренера Цыденжапа Гулгенова. Девушка стала чемпионкой России по женской борьбе. После этого депутаты обсудили и приняли поправки в положение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. С 1 ноября в мэрии ожидается введение новой должности заместителя комитета строительства, ответственного за развитие отрасли. 

Однако тот день был примечателен не только этим. После окончания сессии депутат Сергей Бурдиков вручил в честь прошедшего 28 сентября дня рождения председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву необычный подарок – туристическую складную лопату.

- У нас не принято дарить подарки, но я всё-таки хочу нашему председателю Чимиту Валерьевичу вручить не большой, но очень полезный инструмент для дальнейшей успешной работы на дорогах города. Поскольку наш инструмент, которым мы пользовались, вышел из строя, теперь у Чимита Валерьевича будет всегда возможность проверить прочность дорожного покрытия, - сказал Сергей Бурдиков.


Как сообщал «Байкал-Daily», 1 октября депутаты проверили отремонтированную дорогу на улице Гагарина.  

Отметим, необычные подарки также получал глава Бурятии Алексей Цыденов. Недавно ему вручили зуб шерстистого носорога
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