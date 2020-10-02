Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату



Однако тот день был примечателен не только этим. После окончания сессии депутат Сергей Бурдиков вручил в честь прошедшего 28 сентября дня рождения председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву необычный подарок – туристическую складную лопату.



- У нас не принято дарить подарки, но я всё-таки хочу нашему председателю Чимиту Валерьевичу вручить не большой, но очень полезный инструмент для дальнейшей успешной работы на дорогах города. Поскольку наш инструмент, которым мы пользовались, вышел из строя, теперь у Чимита Валерьевича будет всегда возможность проверить прочность дорожного покрытия, - сказал Сергей Бурдиков.



