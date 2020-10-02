Председателю Улан-Удэнского горсовета подарили лопату

30 сентября в Улан-Удэнском горсовете прошла внеочередная сессия горсовета. Сначала депутаты чествовали Ульяну Тукурееву и её тренера Цыденжапа Гулгенова. Девушка стала чемпионкой России по женской борьбе. После этого депутаты обсудили и приняли поправки в положение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. С 1 ноября в мэрии ожидается введение новой должности заместителя комитета строительства, ответственного за развитие отрасли.
Однако тот день был примечателен не только этим. После окончания сессии депутат Сергей Бурдиков вручил в честь прошедшего 28 сентября дня рождения председателю горсовета Чимиту Бальжинимаеву необычный подарок – туристическую складную лопату.
- У нас не принято дарить подарки, но я всё-таки хочу нашему председателю Чимиту Валерьевичу вручить не большой, но очень полезный инструмент для дальнейшей успешной работы на дорогах города. Поскольку наш инструмент, которым мы пользовались, вышел из строя, теперь у Чимита Валерьевича будет всегда возможность проверить прочность дорожного покрытия, - сказал Сергей Бурдиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 октября депутаты проверили отремонтированную дорогу на улице Гагарина.
Отметим, необычные подарки также получал глава Бурятии Алексей Цыденов. Недавно ему вручили зуб шерстистого носорога.