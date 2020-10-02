В аэропорту Иркутска задержали мэра Усть-Кута

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями



В Иркутской области следователями Следственного комитета по материалам регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении главы Усть-Кута Александра Душина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, сообщает СУ СК России по Иркутской области.



По версии следствия,в 2019 году чиновник от имени администрации заключил с коммерческой фирмой муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству.



- Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном объёме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава администрации подписал акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, - сообщает следственное управление.



На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов оплачены работы на общую сумму более 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей - за невыполненные либо выполненные с нарушением проектной документации работы.



Установлено, что на счета юридических лиц, аффилированных Душину, подрядчик перечислил более 16 млн рублей, уточняют следователи.



Сегодня утром следователи и сотрудники ФСБ задержали главу города в аэропорту Иркутска. В администрации Усть-Кута и по месту жительства предполагаемых сообщников проводятся обыски.



В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.







