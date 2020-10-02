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Замминистра культуры России поможет семейским Бурятии

Замминистра культуры России поможет семейским Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова выступила в Улан-Удэ на конференции о культуре старообрядцев

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Она уже приняла участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные и этнокультурные особенности в общероссийском контексте».

- Очень важно, что наша конференция проходит именно здесь, в Бурятии. Семейские являются крупнейшим центром старой православной веры. И не только в России, но и во всём мире. Сегодня порядка 11 регионов активно отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума. Но в Бурятии эта дата имеет особый окрас и особое значение. Именно здесь, благодаря приверженности вере, укладу жизни, долгому обособленному проживанию, ориентации на моральные нормы, положительному отношению к труду удалось сохранить допетровскую культуру, обеспечив ее жизнеспособность до наших дней. Сегодня семейские являются носителем уникального пласта русской культуры, самобытность которой проявляется в языке, религиозно-бытовом укладе, архитектуре, песенном творчестве, обрядовой поэзии. Они представляют огромную историческую и научную ценность и заслужено признаны шедевром нематериального наследия человечества, - заявила Ольга Ярилова.

Замминистра отметила работу в Бурятии по сохранению культуры семейских: создание и развитие в селах музеев-усадьб, работу в этом направлении Национального музея истории Бурятии и Этнографического музея народов Забайкалья. Выделила Ярилова строительство за последнее десятилетие кафедрального собора древлеправославной церкви и старообрядческих церквей в 11 сёлах.

- Культура семейских является неотъемлемой частью наследия Бурятии, формирующей культурный и туристско-рекреационный потенциал региона. Она сформировала современную Бурятию, где переплетены культуры бурятского народа, русского народа - казаков и старообрядцев. Этот сплав обогатил нашу землю и сделал её более интересной, более разнообразной, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

на конференции с докладом о книжных раритетах старообрядцев Забайкалья выступила доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Светлана Бураева. О вкладе учёных Бурятии в изучение и сохранение истории и культуры старообрядчества сообщила доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «Религиоведение и теология» Бурятского государственного университета Светлана Васильева.

В заключение мероприятия Ольга Ярилова дала поручение министерству культуры Бурятии разработать государственную программу сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев в республике.

- Необходимо очень точно продумать все шаги. Безусловно, сейчас самое главное - сохранить преемственность поколений. Потому что уходит старшее поколение. Если мы сегодня не решим эту проблему, то завтра будет просто никому передавать знания, которые могут передать только носители. Давайте запланируем такие мероприятия, - сказала замминистра культуры России.


По информации пресс-службы правительства Бурятии

минкульт старообрядцы
 
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