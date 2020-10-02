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В Бурятию прибыла замминистра культуры России

В Бурятию прибыла замминистра культуры России
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Ольга Ярилова проведёт в республике три дня

Сегодня, 2 октября, в Бурятию с рабочим визитом прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Она встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Также Ярилова проведёт мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Помимо этого, Ольга Ярилова примет участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные особенности в общероссийском пространстве». Поучаствует она и в торжественном собрании, посвящённом 60-летию Восточно-Сибирского института культуры.

В третий день работы в Бурятии заместителю министра будет представлен мультимедиа-гид по выставке «Атлас тибетской медицины» с применением технологии дополненной реальности «Артефакт».

Справка:

Замминистра культуры России Ольга Ярилова координирует и контролирует деятельность департамента регионального развития и приоритетных проектов, департамента науки и образования (за исключением отдела имущественных отношений) и департамента информационного и цифрового развития (отдел библиотек).

Ярилова родилась 17 мая 1970 года в Ярославле. Окончила Ярославское музыкальное училище в 1991 году. В 2010-м окончила Северный международный университет в Магадане по специальности учитель (педагогика и методика начального образования). В 2018 году также прошла магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в 1993 году в детской школе искусств № 1 Магадана, где поднялась до директора. Трудилась здесь до 2005 года.

С 2005 по 2013 работала на различных должностях в министерстве культуры Российской Федерации.

В 2013 году стала директором департамента туризма и региональной политики минкультуры России.

В 2018 году была назначена заместителем министра культуры Российской Федерации.

минкульт
 
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