Ольга Ярилова проведёт в республике три дня
Сегодня, 2 октября, в Бурятию с рабочим визитом прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Она встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Также Ярилова проведёт мониторинговое совещание по реализации нацпроекта «Культура» в регионах Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Помимо этого, Ольга Ярилова примет участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные особенности в общероссийском пространстве». Поучаствует она и в торжественном собрании, посвящённом 60-летию Восточно-Сибирского института культуры.
В третий день работы в Бурятии заместителю министра будет представлен мультимедиа-гид по выставке «Атлас тибетской медицины» с применением технологии дополненной реальности «Артефакт».
Справка:
Замминистра культуры России Ольга Ярилова координирует и контролирует деятельность департамента регионального развития и приоритетных проектов, департамента науки и образования (за исключением отдела имущественных отношений) и департамента информационного и цифрового развития (отдел библиотек).
Ярилова родилась 17 мая 1970 года в Ярославле. Окончила Ярославское музыкальное училище в 1991 году. В 2010-м окончила Северный международный университет в Магадане по специальности учитель (педагогика и методика начального образования). В 2018 году также прошла магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начала в 1993 году в детской школе искусств № 1 Магадана, где поднялась до директора. Трудилась здесь до 2005 года.
С 2005 по 2013 работала на различных должностях в министерстве культуры Российской Федерации.
В 2013 году стала директором департамента туризма и региональной политики минкультуры России.
В 2018 году была назначена заместителем министра культуры Российской Федерации.
В Бурятию прибыла замминистра культуры России
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