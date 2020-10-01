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В заксобрание Иркутской области внесли кандидатуру на первого зампреда правительства

В заксобрание Иркутской области внесли кандидатуру на первого зампреда правительства
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Кандидатом стал Руслан Ситников

В Иркутской области губернатор внёс на согласование в законодательное собрание региона кандидатуру на должность первого заместителя председателя правительства области. Это Руслан Ситников, который уже проходил соответствующую процедуру в региональном парламенте 20 мая этого года. Сейчас в правительстве он отвечает за экономическое развитие региона, в том числе реализацию национальных проектов, поддержку бизнеса и стабилизацию экономики региона в условиях повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, туризм, имущественные и трудовые отношения, а также сферу закупок.

Парламентарии рассмотрят кандидатуру Руслана Ситникова на сессии 21 октября.

Напомним, что в связи с избранием и вступлением в должность губернатора Игорь Кобзев по уставу Иркутской области должен будет представить на утверждение законодательным собранием кандидатуры на посты первого заместителя губернатора и первого заместителя председателя областного правительства.

Вчера, 30 сентября, депутаты согласовали кандидатуру Константина Зайцева на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область правительство
 
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