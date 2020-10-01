Регион ДФО собирается создать министерство счастья

Задачей ведомства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики



На Камчатке министерство социального развития и труда разделят на два: труда и кадрового потенциала, и второе – социального благополучия и семейной политики. Об этом на одной из площадок «Медиашколы: Дальневосточный репортёр» рассказал руководитель Камчатского края Владимир Солодов.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края, основной задачей первого министерства станет создание для камчатцев, особенно молодёжи, возможностей самореализации, трудоустройства и получения востребованных специальностей.



- Задачей второго министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Мы все знаем, что вопросы демографии сейчас разнесены по разным министерствам, вопросы социального благополучия тоже, мы их в одном месте соберём и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы, – говорится на сайте правительства Камчатского края.

