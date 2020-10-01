Бурятскую таможню не коснулось реформирование

1 октября изменилась структура таможенных органов на Дальнем Востоке



1 октября сократилось число таможен на Дальнем Востоке: Биробиджанская и Благовещенская таможни реорганизованы путём присоединения к Хабаровской таможне, а Камчатская и Магаданская таможни - к Сахалинской. Местонахождение, штатная численность и регион деятельности таможенных постов не изменились.



Бурятскую таможню изменения не затронули. В составе Дальневосточного таможенного управления остались девять таможен: Бурятская, Владивостокская, Дальневосточная оперативная, Дальневосточная электронная, Находкинская, Сахалинская, Уссурийская, Хабаровская и Читинская.



В состав Хабаровской таможни вошли таможенные посты: Амурзетский, Биробиджанский, Благовещенский, Нерюнгринский, Поярковский, Аэропорт Благовещенск, МАПП Кани-Курган, Якутский.



В состав Сахалинской таможни вошли таможенные посты: Северо-Курильский, Аэропорт Петропавловск-Камчатский, Морской порт Петропавловск-Камчатский, Аэропорт Магадан, Морской порт Магадан, Анадырский.



- Несмотря на то, что регионы деятельности Сахалинской и Хабаровской таможен значительно расширились, это не скажется на качестве таможенного контроля и сроках таможенного оформления. Реформирование позволит более эффективно использовать ресурсы таможенных органов, повысит качество таможенного администрирования, - заявил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.



