Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор

Власти Иркутской области отказали Тункинскому району



Иркутская область отказалась принимать мусор Тункинского района Бурятии. Об этом стало известно накануне на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.



После того, как министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова на правительственном часе зачитала отчёт о функционировании новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, её спросили, готовится ли сейчас соглашение с Бурятией. Речь шла о соглашении регионов, чтобы Иркутская область дала добро на приём отходов от Тунки.



- Нет. Такого соглашения не готовится. Да, действительно, где-то в июне поступил запрос от Республики Бурятия, чтобы Иркутская область дала добро на принятие отходов с Тункинского района республики. В том числе к своему запросу они приложили проект соглашения. Нами – министерством – сейчас готовится письмо от правительства Иркутской области об отказе в подписании данного соглашения. Без соответствующего соглашения ни один субъект РФ не может перемещать свои отходы в другой субъект, - заявила Светлана Трофимова.



- Такого соглашения не будет, - ещё раз подчеркнула она.



