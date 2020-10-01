 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор

Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Власти Иркутской области отказали Тункинскому району

Иркутская область отказалась принимать мусор Тункинского района Бурятии. Об этом стало известно накануне на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

После того, как министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова на правительственном часе зачитала отчёт о функционировании новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, её спросили, готовится ли сейчас соглашение с Бурятией. Речь шла о соглашении регионов, чтобы Иркутская область дала добро на приём отходов от Тунки.

- Нет. Такого соглашения не готовится. Да, действительно, где-то в июне поступил запрос от Республики Бурятия, чтобы Иркутская область дала добро на принятие отходов с Тункинского района республики. В том числе к своему запросу они приложили проект соглашения. Нами – министерством – сейчас готовится письмо от правительства Иркутской области об отказе в подписании данного соглашения. Без соответствующего соглашения ни один субъект РФ не может перемещать свои отходы в другой субъект, - заявила Светлана Трофимова.

- Такого соглашения не будет, - ещё раз подчеркнула она.

мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор
Иркутская область отказалась принимать бурятский мусор
Власть, 01.10.2020
Власти Иркутской области отказали Тункинскому району
Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог
Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог
Власть, 01.10.2020
Виктория Дворниченко до этого занимала пост главного врача Иркутского онкодиспансера
Прокуратура взялась за проблему сотых кварталов Улан-Удэ
Прокуратура взялась за проблему сотых кварталов Улан-Удэ
Власть, 01.10.2020
Мэр Игорь Шутенков получил представление
В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч
Власть, 01.10.2020
Он в одностороннем порядке изменил условия договора
В мэрии Улан-Удэ появится новая должность
В мэрии Улан-Удэ появится новая должность
Власть, 30.09.2020
Введение новой высокой должности объяснили серьёзным отставанием от планов по вводу жилья
В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена
В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена
Власть, 30.09.2020
Заксобрание отказало кандидату Эльвире Бондаревой
Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами
Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами
Власть, 30.09.2020
Стал известен план визита в Улан-Удэ замминистра культуры России Ольги Яриловой
Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Власть, 29.09.2020
В 2021 году республика получит финансовую поддержку от федерального центра
Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Власть, 29.09.2020
Власти планируют реализовать её в три этапа
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Власть, 29.09.2020
Путин провёл заседание в режиме видеоконференции
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
Власть, 29.09.2020
Андрей Капитонов увольняется с 30 сентября
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
Власть, 28.09.2020
С должности замминистра экономики ушёл Владимир Смолин
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Власть, 28.09.2020
Эксперты выразили мнение по поводу планируемых новшеств в регулировании уровня Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^