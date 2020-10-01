Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог

Виктория Дворниченко до этого занимала пост главного врача Иркутского онкодиспансера



Виктория Дворниченко назначена внештатным советником губернатора Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе правительства области.



Прежде Виктория Дворниченко занимал должность главного врача Иркутского онкодиспансера. Пост она покинула накануне.



Исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Игорь Журавлёв, который ранее занимал должность заместителя главного врача онкодиспансера.



Справка:



Дворниченко Виктория Владимировна с отличием закончила Иркутский государственный медицинский институт в 1972 году и всю свою трудовую деятельность посвятила онкологии. На базе Иркутского онкодиспансера она прошла все этапы становления от врача - онколога до организатора системы здравоохранения.



Под её руководством в областном онкологическом диспансере за последние пять лет объём хирургических вмешательств увеличился в три раза, значительно возросло количество высокотехнологичных и сложных оперативных вмешательств.



Лично Виктория Владимировна выполнила свыше десяти тысяч операций с использованием новых технологических решений, многие из которых являются уникальными. Последней её разработкой является внедрение хирургической реабилитации ларингэктомированных больных.



Кроме того, при её непосредственном участии в Иркутской области создан государственный раковый регистр, в базе данных которого накоплены сведения об онкологических больных за последние 17 лет. А также на базе диспансера организованы профилактические центры: маммологический, патологии шейки матки, опухолей головы и шеи, кабинет гравитационной хирургии.



Виктория Дворниченко возглавляла ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 25 лет. За многолетний труд и за заслуги перед Иркутской областью в 1998 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», в 2003 году награждена благодарностью министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2005 году удостоена почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2007 - удостоена звания «Почетный гражданин Иркутской области», в 2018 награждена Орденом Дружбы.



