 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог

Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог
Власть,  Фото:irkood.ru
Виктория Дворниченко до этого занимала пост главного врача Иркутского онкодиспансера

Виктория Дворниченко назначена внештатным советником губернатора Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе правительства области.

Прежде Виктория Дворниченко занимал должность главного врача Иркутского онкодиспансера. Пост она покинула накануне.

Исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Игорь Журавлёв, который ранее занимал должность заместителя главного врача онкодиспансера.

Справка:

Дворниченко Виктория Владимировна с отличием закончила Иркутский государственный медицинский институт в 1972 году и всю свою трудовую деятельность посвятила онкологии. На базе Иркутского онкодиспансера она прошла все этапы становления от врача - онколога до организатора системы здравоохранения.

Под её руководством в областном онкологическом диспансере за последние пять лет объём хирургических вмешательств увеличился в три раза, значительно возросло количество высокотехнологичных и сложных оперативных вмешательств.

Лично Виктория Владимировна выполнила свыше десяти тысяч операций с использованием новых технологических решений, многие из которых являются уникальными. Последней её разработкой является внедрение хирургической реабилитации ларингэктомированных больных.

Кроме того, при её непосредственном участии в Иркутской области создан государственный раковый регистр, в базе данных которого накоплены сведения об онкологических больных за последние 17 лет. А также на базе диспансера организованы профилактические центры: маммологический, патологии шейки матки, опухолей головы и шеи, кабинет гравитационной хирургии.

Виктория Дворниченко возглавляла ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 25 лет. За многолетний труд и за заслуги перед Иркутской областью в 1998 году награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», в 2003 году награждена благодарностью министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 2005 году удостоена почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2007 - удостоена звания «Почетный гражданин Иркутской области», в 2018 награждена Орденом Дружбы.

губернатор врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог
Внештатным советником губернатора Иркутской области стала онколог
Власть, 01.10.2020
Виктория Дворниченко до этого занимала пост главного врача Иркутского онкодиспансера
Прокуратура взялась за проблему сотых кварталов Улан-Удэ
Прокуратура взялась за проблему сотых кварталов Улан-Удэ
Власть, 01.10.2020
Мэр Игорь Шутенков получил представление
В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч
В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч
Власть, 01.10.2020
Он в одностороннем порядке изменил условия договора
В мэрии Улан-Удэ появится новая должность
В мэрии Улан-Удэ появится новая должность
Власть, 30.09.2020
Введение новой высокой должности объяснили серьёзным отставанием от планов по вводу жилья
В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена
В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена
Власть, 30.09.2020
Заксобрание отказало кандидату Эльвире Бондаревой
Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами
Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами
Власть, 30.09.2020
Стал известен план визита в Улан-Удэ замминистра культуры России Ольги Яриловой
Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Бурятии помогут с выплатами на третьего ребёнка
Власть, 29.09.2020
В 2021 году республика получит финансовую поддержку от федерального центра
Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока
Власть, 29.09.2020
Власти планируют реализовать её в три этапа
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Глава Бурятии принял участие в заседании президиума Госсовета
Власть, 29.09.2020
Путин провёл заседание в режиме видеоконференции
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
Власть, 29.09.2020
Андрей Капитонов увольняется с 30 сентября
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
В минэкономики Бурятии освободился пост замминистра
Власть, 28.09.2020
С должности замминистра экономики ушёл Владимир Смолин
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Власть, 28.09.2020
Эксперты выразили мнение по поводу планируемых новшеств в регулировании уровня Байкала
Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»
Александр Лукашенко назвал Иркутскую область «гигантом в России»
Власть, 28.09.2020
Губернатор Иркутской области встретился с Александром Лукашенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^