Он в одностороннем порядке изменил условия договора
Прокуратура в Кяхтинском районе Бурятии выявила нарушение закона о контрактной системе.
Установлено, что между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии» и строительной организацией заключен договор на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в городе Кяхта. Согласно условиям договора, подрядчик обязан был выполнить работы в срок до 30 ноября 2019 года. В нарушение законодательства исполнительный директор Фонда капремонта в отсутствие законных оснований этот срок продлил.
В отношении исполнительного директора организации возбуждено административное за изменение условий договора при его исполнении в одностороннем порядке.
Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч
Власть, Фото:
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