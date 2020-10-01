В Бурятии исполнительного директора оштрафовали на 20 тысяч

Он в одностороннем порядке изменил условия договора



Прокуратура в Кяхтинском районе Бурятии выявила нарушение закона о контрактной системе.



Установлено, что между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Бурятии» и строительной организацией заключен договор на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в городе Кяхта. Согласно условиям договора, подрядчик обязан был выполнить работы в срок до 30 ноября 2019 года. В нарушение законодательства исполнительный директор Фонда капремонта в отсутствие законных оснований этот срок продлил.



В отношении исполнительного директора организации возбуждено административное за изменение условий договора при его исполнении в одностороннем порядке.



Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

