В мэрии Улан-Удэ появится новая должность

Введение новой высокой должности объяснили серьёзным отставанием от планов по вводу жилья



В администрации Улан-Удэ появится должность заместителя председателя комитета по строительству – начальника отдела развития строительства. Годовой фонд оплаты труда нового сотрудника будет составлять 1 миллион 153 тысячи рублей. Прежде у председателя комитета по строительству было два зама – по капитальному строительству и по экономике.



Решение о введении новой должности одобрили сегодня на внеочередной сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.



Выступавший перед депутатами председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев аргументировал ввод новой должности тем, что в столице Бурятии существует угроза срыва сроков по вводу в эксплуатацию жилья.



До 2024 года в городе должно быть построено 1,2 миллиона кв. м. Однако по результатам 2019 года из запланированных 177,7 тыс. кв. м. в эксплуатацию было введено лишь 109,8 тыс., отклонение от плана составило 38%. В текущем году с января по август введено 64,8 тыс. кв. м. вместо планируемых 197 тысяч. Процент исполнения плана составил лишь 32,8%. По проведённым анализам, в дальнейшем также ожидаются существенные отставания от графика.



- Для исполнения обеспечения показателей ввода жилья требуется реализация безотлагательных мер, позволяющих увеличить объём ввода жилья на территории города. Это разработка перспективных текущих планов в области жилищного строительства, формирование и сопровождение программ жилищного строительства, программ по развитию территорий с начала реализации и до момента окончания проекта, взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, формирование комплексных планов по вовлечению земельных участков, взаимодействие с правительством России и Бурятии, ресурсоснабжающими организациями, работа с перспективными площадками, мониторинг стоимости строительных материалов, деятельности строительных организаций, взаимодействие с инвесторами и застройщиками, изучение прогрессивных практик и опыт других стран и регионов России, - заявил председатель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев.



Потому и предложено было ввести новую должность заместителя комитета строительства, ответственного за развитие строительства.



Заслушав доклад, депутаты поддержали эту инициативу.



- На комитет по строительству большие объёмы пришли. Только на дороги в два с лишним раза объём увеличился, а количество людей осталось тоже, люди не успевали работать, делать контроль. В этом году мы получили очень много проблем, над чем нужно работать. Администрация города вышла с предложением, чтобы заранее видеть и начинать заниматься развитием, чтобы таких проблем меньше возникало. Мы будем предугадывать и знать над чем работать. Депутаты поддержали сегодня на сессии, - высказался председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



На эту должность будет объявлен конкурс. Имя нового зама станет известно 1 ноября.

