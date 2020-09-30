В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена

Заксобрание отказало кандидату Эльвире Бондаревой



Депутаты Законодательного Собрания отклонили кандидатуру Эльвиры Бондаревой на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Из 37 депутатов 21 проголосовал «за», но 13 воздержались. Бондарева не сумела набрать необходимое число голосов.



Сейчас Эльвира Бондарева работает в аппарате уполномоченного по правам человека в Иркутской области.



- В течение 30 дней в Законодательное Собрание Иркутской области должны быть представлены кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом было заявлено сегодня на сессии, где по итогам голосования депутатского корпуса кандидатура Эльвиры Бондаревой на вакантную должность была не согласована, - сообщает пресс-служба Заксобрания.



Назначение уполномоченного по правам человека должно состояться не позднее 75 дней с сегодняшнего дня.



Ранее этот пост занимал Виктор Игнатенко, который сложил полномочия в связи с назначением врио ректора Байкальского государственного университета.

