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В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена

В Иркутской области провалилось назначение нового омбудсмена
Власть, 
Заксобрание отказало кандидату Эльвире Бондаревой

Депутаты Законодательного Собрания отклонили кандидатуру Эльвиры Бондаревой на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Из 37 депутатов 21 проголосовал «за», но 13 воздержались. Бондарева не сумела набрать необходимое число голосов.

Сейчас Эльвира Бондарева работает в аппарате уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

- В течение 30 дней в Законодательное Собрание Иркутской области должны быть представлены кандидатуры на должность Уполномоченного по правам человека в регионе. Об этом было заявлено сегодня на сессии, где по итогам голосования депутатского корпуса кандидатура Эльвиры Бондаревой на вакантную должность была не согласована, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Назначение уполномоченного по правам человека должно состояться не позднее 75 дней с сегодняшнего дня.

Ранее этот пост занимал Виктор Игнатенко, который сложил полномочия в связи с назначением врио ректора Байкальского государственного университета.
уполномоченный по правам человека
 
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