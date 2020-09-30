Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами

Стал известен план визита в Улан-Удэ замминистра культуры России Ольги Яриловой
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в августе стало известно о грядущем визите в Бурятию замминистра культуры России Ольги Яриловой. Сегодня была озвучена дата визита – 2 октября.
В пресс-службе минкультуры Бурятии сообщили, что Ольга Ярилова сперва примет в Улан-Удэ участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные особенности в общероссийском пространстве» и в торжественном собрании, посвящённом 60-летию Восточно-Сибирского института культуры.
Во второй половине дня в Русском драмтеатре начнётся мониторинговое совещание по реализации национального проекта «Культура» на Дальнем Востоке.
В фойе театра развернётся выставка проектов, реализованных на Дальнем Востоке в рамках нацпроекта «Культура». Бурятия как принимающая сторона представит свои самые яркие проекты, в их числе ансамбль морин-хууристов. Также будет продемонстрирован мультимедиа-гид по выставке «Атлас тибетской медицины» с применением технологии дополненной реальности «Артефакт».
Федеральный проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в Бурятии наглядно представят два проекта. Первый - выставка картин межрегионального художественного проекта «Баргуджин Токум 2019» и концерт-презентация театра песни и танца «Байкал» «Песни предбайкальских бурят».
В преддверие визита Ольги Яриловой и дальневосточных чиновников, отвечающих за культуры, 1 октября состоятся три круглых стола.
- Первый из них посвятят «Старообрядчеству: формированию механизмов сохранения и развития духовной и материальной культуры». Участники второго круглого стола рассмотрят «Вопросы реализации регионального проекта «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура» с органами управления культуры муниципальных образований Бурятии». Для них эти вопросы особенно важны, поскольку именно в рамках этого проекта идет капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений. Третий круглый стол под названием «Модель деятельности современной библиотеки в рамках реализации задач национального проекта «Культура» пройдет в Национальной библиотеке республики. В рамках этого круглого стола на сайте министерства культуры России пройдет стрим «Модельные библиотеки Бурятии: новые сценарии библиотечного обслуживания населения». На этом круглом столе выступят замдиректора департамента науки и образования министерства культуры РФ Лидия Федякина и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Бурятия представит на этом круглом столе модельные библиотеки нового поколения не только в городах, но и сёлах, - сообщили в минкультуры республики.
Справка:
Замминистра культуры России Ольга Ярилова координирует и контролирует деятельность департамента регионального развития и приоритетных проектов, департамента науки и образования (за исключением отдела имущественных отношений) и департамента информационного и цифрового развития (отдел библиотек).
Ярилова родилась 17 мая 1970 года в Ярославле. Окончила Ярославское музыкальное училище в 1991 году. В 2010-м окончила Северный международный университет в Магадане по специальности учитель (педагогика и методика начального образования). В 2018 году также прошла магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начала в 1993 году в детской школе искусств № 1 Магадана, где поднялась до директора. Трудилась здесь до 2005 года.
С 2005 по 2013 работала на различных должностях в министерстве культуры Российской Федерации.
В 2013 году стала директором департамента туризма и региональной политики минкультуры России.
В 2018 году была назначена заместителем министра культуры Российской Федерации.
Замминистра культуры РФ встретится в Бурятии со старообрядцами
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