Андрей Капитонов увольняется с 30 сентября
Андрей Капитонов ушёл с поста уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на самого Капитонова.
«Капитонов подчеркнул, что увольняется с 30 сентября по собственному желанию», - отмечает издание «ИрСити».
Как сообщал «Байкал-Daily», Андрей Капитонов был назначен на пост бизнес-омбудсмена в июле 2019 года. До этого в его биографии была в том числе должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
На пост уполномоченного по правам человека Иркутской области предложены две кандидатуры, одну внёс губернатор Игорь Кобзев, это депутат Думы Иркутска Андрей Лабыгин. Депутаты фракции КПРФ областного Заксобрания выдвигают сотрудницу аппарата омбудсмена Эльвиру Бондареву.
В Иркутской области сменится бизнес-омбудсмен
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