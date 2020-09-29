Утверждена национальная программа развития Дальнего Востока

Власти планируют реализовать её в три этапа



У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке.



Национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года разрабатывало Минвостокразвития России во исполнение указа президента. Также работа над программой шла при непосредственном участии дальневосточников. От них поступило 16518 предложений. Лучшие предложения вошли в нацпрограмму. Всего в её создании приняло участие около 230 тысяч человек.



- Были пересмотрены и откорректированы в сторону внимания к Дальнему Востоку национальные проекты. Определено, какие мероприятия проведёт каждое министерство. Создан масштабный документ. Его цель – сделать так, чтобы жизнь на Дальнем Востоке стала лучше, – прокомментировал заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Реализовать программу планируется в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий. Особый акцент в программе сделан на развитии социальной инфраструктуры – строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.



- Главный принцип, который применён в национальной программе – это доступность. Для этого введены критерии к каждому населённому пункту, взятые из нормативной базы министерств. Например, по здравоохранению. В поселении где живёт не более тысячи человек должен быть ФАП. А в населённом пункте до двух тысяч – уже и ФАП, и отделение общей врачебной практики, и доступность не более двух недель к специализированной помощи, например, к врачу-онкологу. И по такому принципу сформированы все категории населённых пунктов по отраслям. Всего на Дальнем Востоке 1834 населённых пункта. Из них – в 1614 – живёт менее пяти тысяч человек. То есть обеспечив население, согласно критериям, всем необходимым – мы добьёмся решения целей указа, - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



Напомним, что 16 июля Минвостокразвития завершило работу над нацпрограммой и направило её на согласование в федеральные ведомства. 17 сентября последнюю версию внесли в правительство, и уже 23 сентября её рассмотрели на заседании кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

