Мероприятие состоится в среду
Восточно-Сибирский транспортный прокурор Игорь Мельников проведёт личный приём граждан в Северобайкальске.
Приём граждан будет проводиться 30 сентября с 10:00 до 11:00 в Байкальской транспортной прокуратуре по адресу: города Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, 15.
Транспортный прокурор примет граждан на севере Бурятии
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