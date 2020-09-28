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Транспортный прокурор примет граждан на севере Бурятии

Транспортный прокурор примет граждан на севере Бурятии
Власть, 
Мероприятие состоится в среду

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Игорь Мельников проведёт личный приём граждан в Северобайкальске.

Приём граждан будет проводиться 30 сентября с 10:00 до 11:00 в Байкальской транспортной прокуратуре по адресу: города Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, 15.


транспортная прокуратура
 
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