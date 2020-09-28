Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»

Эксперты выразили мнение по поводу новшеств в регулировании уровня Байкала
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов выразил обеспокоенность по поводу готовящегося нового режима регулирования уровня Байкала.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2021 года чиновники предлагают установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал в периоды средней, малой и большой водности с общей амплитудой 2,3 метра, что превышает размах колебаний Байкала за целое столетие. Экологи считают, что это делается в угоду энергетических компаний и требуют не допустить этого.
«Новый проект постановления правительства России предполагает навсегда узаконить возможность использовать Байкал как сливной бачок и/или противопаводковое водохранилище, «если это потребует родина», - пояснял координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.
По его оценке, в случае введения поправок у регуляторов появится совершенно легальная возможность для любых необоснованных изменений уровня озера Байкал в пределах более чем двух метров. Это может привести к серьёзным экологическим и социальным проблемам на озере Байкал, например: ухудшение водоснабжения местного населения, ухудшение условий нереста рыб и гнездования водоплавающих птиц, затопление и подтопление населённых пунктов, размывание берегов и т.д.
Новая опасность
- Нашему Байкалу грозит новая опасность. В недрах правительства подготовлен проект постановления об изменении допустимых колебаний уровня воды в озере. Диапазон этих колебаний существенно расширяется до 2 метров 31 сантиметра, - сообщил Сергей Миронов в видеообращении.
Он считает, что «эти цифры могут стать приговором Байкалу».
- В прибрежной полосе, на мелководьях бурлит жизнь. Что будет с нею, если дно начнёт регулярно обнажаться, а вода - то уходить от берегов, то прибывать? А ведь от того, что происходит в этой прибрежной зоне, зависит состояние всего Байкала. Оно и так вызывает серьёзное беспокойство. А что будет дальше, если постановление будет принято, и воду озера начнут использовать в гораздо больших, чем сейчас, объёмах? Что будет с посёлками, которым начнёт угрожать подтопление? Что будет с дельтой Селенги – главной реки, которая питает озеро? Дельта защищает Байкал от загрязнённых стоков. Если дельта начнет размываться, то пострадает животный и растительный мир уникальной водно-болотной системы. Что будет с берегами озера, которые неизбежно начнут подвергаться усиленной эрозии? На эти и на многие другие вопросы у правительства нет научно обоснованных и убедительных ответов, - продолжил Сергей Миронов.
По мнению лидера «Справедливой России», Байкал при всем своём масштабе – система хрупкая, и грубое вмешательство человека в жизнь озера станет новым болезненным ударом для него. «Нельзя этого допускать», - подчеркивает он.
- Нельзя принимать важнейшие решения, которые касаются национального достояния страны, без самого широкого общественного и экспертного обсуждения, без оценки последствий вмешательства в естественные природные процессы. Я направил председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину срочное обращение с той тревогой, которую вызывают правительственные планы. И вызывают тревогу эти планы не только у экологических активистов, экспертов, они вызывают тревогу у местных жителей, у всех неравнодушных людей. Судьба озера не может решаться только государственными актами. Я призываю правительство тщательно изучить мнение и оценки специалистов, обсудить ситуацию с людьми, живущими у озера, проанализировать прогнозы долгосрочных последствий готовящегося решения, - отметил он.
«Торопливость тут неуместна. Ни природа, ни наши потомки не простят нам, если Байкал будет принесён в жертву сиюминутным интересам», - подытожил депутат.
«Давайте на год отложим постановление»
О том, что постановление надо отложить и рассмотреть проблемный вопрос более тщательно, говорит и директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.
- Экологам непонятно, почему цифры появились такие-то. Законные основания. Да, я тоже эту работу не видел, почему цифры появились такие. Может быть, они и правильные цифры, вот люди спрашивают, не все вот эту работу видели, обоснование. Неравнодушные люди, экологи, которые обеспокоены. Почему именно так, а не так, возникает вопрос, но то, что вопрос поднят действительно «давайте, скажем так, точно оценим» - вполне справедлив. Постановление можно принять, но давайте его на год отложим, пролонгируем, - предложил Андрей Федотов.
Текущая ситуация
В пятницу, 25 сентября, вопрос повышения уровня Байкала обсуждался на заседании правительственной комиссии по ЧС под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в случае повышения уровня Байкала в республике под угрозой затопления находится семь населённых пунктов, расположенных на побережье Байкала. Возникает угроза потери дренажных свойств дельты реки Селенга, служащей природным фильтром между Селенгой и Байкалом, где уже полностью затоплена часть островов.
Правительство Бурятии намерено поддержать предложение Федерального агентства водных ресурсов по сохранению предельного уровня воды в Байкале на отметке 457 метров.
Глава МЧС России Евгений Зиничев, в свою очередь, заявил о необходимости проведения экстренного совещания по вопросам регулирования воды в озере Байкал.
Мнение
Глава Бурятии Алексей Цыденов озвучил в пятницу свою позицию по уровню Байкала на сегодня и по планируемому новшеству.
- Уровень Байкала – это ключевая позиция. И его нельзя повышать больше нормы и понижать больше нормы. Если вода ниже уровня, у нас горят торфяники, на отмелях нарушается температурный режим, вода больше прогревается, вопросы спирогиры начинаются. И места естественного корма рыбы, тоже баланс нарушается, это сказывается на популяции омуля и на всём остальном. Если вода выше уровня, то у нас идёт подтопление в пределах населенных пунктов. Это первое. Второе, у нас есть опасность размыва песчаной косы на севере Байкала. Там сор, нагулы нереста, это специальная природная заводь. Она, скажем так, в опасности размытия, - объяснил глава республики.
Кроме того, повышение уровня Байкала окажет негативное влияние на дельту Селенги, добавил глава.
- Большой уровень воды влияет как на животный мир, так и на дренирующие свойства. Дельта является большим природным фильтром, и всё, что идёт в дельте всё оседает, и в Байкал попадает уже очищенная вода. При высоком уровне воды эти дренажные фильтрующие свойства в дельте Селенги существенно снижаются, поэтому поддержание этого баланса очень важно, - продолжил Алексей Цыденов.
Он сообщил, что в связи с выходом инициативы о расширении диапазона - снизить минимальный порог, повысить максимальный порог, правительство Бурятии обратилось в министерство природных ресурсов. С тем, чтобы сначала была проведена научная работа, оценёно влияние расширения диапазонов на всё, на флору, на фауну, на чистоту воды, на окружающие населённые пункты, на пожарную безопасность - комплексный анализ. «И потом после этого принимать уже непосредственно окончательное решение, чтобы не было каких-то непродуманных, поспешных решений», - отмечает он.
- Мы понимаем, что есть вопрос с иркутской стороны, застроенные территории есть. В маловодье они застроились и сейчас с повышением уровня Ангары влияет на это, вопрос ангарского водозабора, вопрос работы гидротехнических сооружений. Это комплекс вопросов, и решать их нужно именно комплексно, не однобоко. Поэтому мы совместно с иркутскими коллегами, с министерством природных ресурсов, Росводресурсами, совместно должны оценить все факторы и принять взвешенное решение. Переговоры по этому поводу идут давно, просто сейчас это вышло в публичную плоскость. Уже почти 2 месяца ведется работа по этому поводу. Поэтому сегодня нормативных документов никаких пока не принято, потому что как раз идёт дискуссионная работа. Сегодня будет КЧС, его будет проводить министр по чрезвычайным ситуациям РФ и в целом она продолжается. Это не работа последних дней, - рассказал в минувшую пятницу глава Бурятии.
Сергей Миронов: «Нашему Байкалу грозит новая опасность»
Власть, Фото:
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