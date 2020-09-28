Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор

Приказ о назначении подписал генпрокурор



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 24 сентября 2020 года на должность Северобайкальского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Павлов.



Андрей Павлов окончил Бурятский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с июля 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Бичурского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Еравнинского, Кяхтинского, Заиграевского районов, заместителя Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.



С января 2018 года состоял в должности прокурора Муйского района, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

