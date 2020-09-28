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Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор

Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приказ о назначении подписал генпрокурор

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 24 сентября 2020 года на должность Северобайкальского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Павлов.

Андрей Павлов окончил Бурятский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с июля 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Бичурского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Еравнинского, Кяхтинского, Заиграевского районов, заместителя Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.

С января 2018 года состоял в должности прокурора Муйского района, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура назна
 
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