Приказ о назначении подписал генпрокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 24 сентября 2020 года на должность Северобайкальского межрайонного прокурора Бурятии назначен Андрей Павлов.
Андрей Павлов окончил Бурятский государственный университет. В органах прокуратуры проходит службу с июля 2011 года. Занимал должности помощника прокурора Бичурского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокурора Еравнинского, Кяхтинского, Заиграевского районов, заместителя Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора.
С января 2018 года состоял в должности прокурора Муйского района, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Назначен Северобайкальский межрайонный прокурор
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 28.09.2020
Приказ о назначении подписал генпрокурор
Власть, 27.09.2020
Решение суда ещё не вступило в законную силу
Осенние посадки пройдут более чем в десяти районах республики
В Улан-Удэ объяснили ситуацию с вырубкой леса в 102 микрорайоне
Глава села обвиняется во внесении ложных данных в документы
Максим Либанов выдающийся специалист в области физики элементарных частиц и космологии
Новый руководитель ранее трудилась в Муйском районе
Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции
Площадка стоит под линиями электропередач
Отсутствие резервного котла выявила прокуратура
Только в этом году в детские сады Улан-Удэ пришли более 22 тысяч детей
Российский президент пообещал приехать в Краснокаменск
Обновлена структура мэрии Иркутска
Выездное совещание проходит во Владивостоке
И там, и там возникли вопросы по водоотводу