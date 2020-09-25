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Алексей Цыденов запустил посадки

Алексей Цыденов запустил посадки
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Осенние посадки пройдут более чем в десяти районах республики

В пятницу, 25 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в акции по компенсационной посадке леса. Саженцы посадили вдоль экологической тропы, расположенной между лыжной базой «Снежинка» и Этнографическим музеем на Верхней Берёзовке, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Важно, что мы активно включились во всероссийскую акцию «Сохраним лес» не только в городском лесничестве, но и в районах Бурятии, акция очень нужная – она привлекает внимание к необходимости сохранения лесов, показывает молодому поколению, что нужно беречь природу. Считаю, что участию в таких акциях должно быть место в любом загруженном графике. Чем больше людей будет принимать участие в посадках саженцев, тем эффективнее мы будем сохранять наши природные богатства, - отметил Алексей Цыденов.


Одна из самых масштабных посадок саженцев пройдёт в Тарбагатайском районе, где лесники и волонтёры за один день высадят более 70 тысяч сеянцев сосны. В акции, которая пройдёт с выполнением эпидемиологических рекомендаций, примут участие сотрудники государственных организаций.

Осенние посадки пройдут 25, 26 и 27 сентября также в лесничествах Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кяхтинского, Окинского, Селенгинского, Хоринского, Курумканского, Кижингинского и Кабанского районов. За это время лесники планируют высадить более 2 миллионов сеянцев сосны. Планируется провести посадки на площади более 600 га.

С начала года уже восстановлено более 10 тысяч га погибшего леса.



Кроме этого, пройдут мероприятия по содействию естественному восстановлению лесов на площади более 15 тысяч га. Для компенсационных посадок лесники закупили средства индивидуальной защиты для участников, приготовили оборудование - «мечи колесова», которые поступили по нацпроекту «Экология», а также подготовили почву на лесных участках.

По словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, место проведения акции в городском лесничестве выбрано с учётом создания защитного природного барьера для экотропы.

- Довольно часто на этом участке дуют сильные ветра, зимой экологическую тропу заметает снегом. Высаженные деревья послужат в дальнейшем защитой для экотропы от разрушения и снежных заносов, - рассказал Игорь Шутенков.

Акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и является неотъемлемой частью мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. В прошлом году лесники в рамках нацпроекта «Экология», регионального проекта «Сохранение лесов» восстановили более 29 тысяч га и высадили более 3 миллионов сеянцев сосны.
озеленение глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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