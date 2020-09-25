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Путин назначил председателя Мухоршибирского райсуда Бурятии

Путин назначил председателя Мухоршибирского райсуда Бурятии
Власть,  Фото:pixabay.com
Новый руководитель ранее трудилась в Муйском районе

Указом президента России от 14 сентября 2020 года №554 назначен председатель Мухоршибирского районного суда Бурятии. Должность получила судья Дарима Санданова.

Ранее она работала судьёй Муйского районного суда республики.



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