Новый руководитель ранее трудилась в Муйском районе
Указом президента России от 14 сентября 2020 года №554 назначен председатель Мухоршибирского районного суда Бурятии. Должность получила судья Дарима Санданова.
Ранее она работала судьёй Муйского районного суда республики.
Путин назначил председателя Мухоршибирского райсуда Бурятии
Власть, Фото:
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