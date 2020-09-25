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Мэр Улан-Удэ возглавит штаб по завершению ремонта на теплосетях в сотых кварталах

Мэр Улан-Удэ возглавит штаб по завершению ремонта на теплосетях в сотых кварталах
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции

Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выехал на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная», где сдача теплотрассы идёт с опозданием. Мэр поручил создать штаб по контролю за завершением ремонтных работ на теплотрассе и подачей отопления и горячего водоснабжения потребителям, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Подрядная организация объекта ООО «Фортуна» обещала закончить работы на теплосети 20-21 сентября, после чего тепло и горячее водоснабжение должны были подключать с 25 сентября. Однако подрядчик не уложился в срок.

- С 17 на 18 сентября был резкий скачок заболеваемости. У меня два звена не вышли на работу - сначала 12 человек, после этого ещё четыре человека. У специалистов такого уровня, имею в виду сварщиков, должны быть соответствующие разрешительные документы на осуществление работ, то есть не каждый сварщик может выполнить подобные работы. Сейчас мы нашли людей и полностью укомплектованы, - объяснил главный инженер подрядной организации ООО «Фортуна» Иван Ерофеев.


Мэр города поручил применить все возможные штрафные санкции и привлечь куратора объекта от комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.

- Подрядчик гарантировал нам, что 25 сентября жители получат отопление и горячее водоснабжение, но, как видим, работы еще не закончены - просят еще двое суток. Получается, нас вводили в заблуждение. Дал команду применить в отношении подрядчика все штрафные санкции, которые возможны. Создан оперативный штаб по завершению стройки, определили, что в штаб войдут и строители, и комитет городского хозяйства. Конечно, не должно быть рисков - заполнение теплотрассы и подача воды горожанам должна произойти так, чтобы в течение всего отопительного сезона не было каких-либо критичных ситуаций, - сказал Игорь Шутенков.

По словам подрядчика, в настоящий момент работы по монтажу трубопровода выполнены на 95%.

- В первую очередь, я хотел бы принести извинения жителям сотах кварталов. Я сам живу в 105 микрорайоне и прекрасно понимаю настроения всех жителей. Сейчас прикладываем максимальные усилия, ведутся круглосуточные работы, мы делаем всё возможное, чтобы максимально ускорить и закончить монтаж трубопровода, - сказал главный инженер ООО «Фортуна» Иван Ерофеев.

По словам подрядчика, контракт был подписан 17 апреля, однако к работам приступили спустя месяц, так как в это время проводилась перетрассировка трубопровода. Она была выполнена для того, чтобы на время реконструкции не отключать горячее водоснабжение на весь период ремонта у жителей 100-х кварталов. Администрация города приняла решение, воду не отключать из-за пандемии коронавируса и введённых ограничительных мер. Кроме того, на объекте были участки, которые технически невозможно было выполнить параллельно – к этим работам подрядчик приступил только 3 сентября.

Сегодня подрядчик заверил, что закончит все ремонтные работы за двое суток, затем трубопровод передадут ТГК-14 для заполнения и опрессовки, подачи воды горожанам.





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