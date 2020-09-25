Власти Улан-Удэ помогут ТОСовцам перенести детскую площадку

Площадка стоит под линиями электропередач
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с ТОСовцами «Островок детства», которые обратились по поводу спортивной площади на Левом берегу. Они строили её в течение шести лет. А теперь площадку нужно перенести в другое место, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В прошлом году энергетики выписали им предписание, поскольку площадка оказалась под линиями электропередач.
Мэр Улан-Удэ, выслушав общественников, поручил городским службам помочь решить вопрос.
– Сегодня я дал поручение, чтобы специалисты посчитали, сколько это будет по стоимости. Здесь все сделано руками ТОСовцев. Будет жалко, если в момент перемещения что-то повредят. Поэтому договариваемся с ТОСом по времени, передвинем площадку, а общественность возьмет на контроль, – отметил Игорь Шутенков.
Изначально здесь было только футбольное поле, а сейчас это полноценная спортивная площадка, на которой собираются все жители микрорайона. Усилиями общественников, городских властей и депутатов появились различные качели, игровые и спортивные комплексы, карусель, беседка с теннисным столом, скамейки и многое другое.
– Почему именно «Островок детства»? Здесь мы все родились и выросли. На площадке все делаем собственными средствами – облагораживаем, озеленяем, поддерживаем чистоту. На грантовские средства и с помощью депутата Народного Хурала Бурятии Михаила Степанова мы поставили оборудование, сделали такую красивую площадку, – сообщила председатель ТОС «Островок детства» Ольга Посохова.
Планы у общественников большие: построить футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку, обустроить волейбольную, баскетбольную, воркаут площадки.
– У нас дети очень просят воркаут площадку. Смотрят на телефоне, как подростки занимаются, и говорят: «Тетя Оля, сделайте нам, поставьте». Я им говорю, что всему своё время. Благо, есть где развиваться, территория огромная. Хотим современное футбольное поле, молодежь в пример приводят новый стадион в Тулунже, – рассказала Ольга Посохова.
Мэр Улан-Удэ отметил работу ТОСовцев города.
– То, что вы сумели собрать в едином ТОСе более 500 дворов, говорит о многом. Подтверждаю слова председателя Ольги Павловны, она хвалит своих тосовцев, а я говорю – у нас в городе ТОСовцы везде замечательные, – подчеркнул мэр.
ТОС «Островок Детства» создан в 2018 году в границах 10 улиц и переулков Левого берега. При ТОСе создана команда «Юный эколог», которая ежегодно проводит на территории острова Комсомольский субботники, беседы с отдыхающими о защите природы.
Власти Улан-Удэ помогут ТОСовцам перенести детскую площадку
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Площадка стоит под линиями электропередач
Отсутствие резервного котла выявила прокуратура
Только в этом году в детские сады Улан-Удэ пришли более 22 тысяч детей
Российский президент пообещал приехать в Краснокаменск
Обновлена структура мэрии Иркутска
Выездное совещание проходит во Владивостоке
И там, и там возникли вопросы по водоотводу
Прежний начальник службы ушёл на пенсию
В Бурятии вспомнили про идею выступления групп K-Pop
Андрей Мондохонов провёл круглый стол с представителями 11 регионов
В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале
Выборы состоятся в ноябре
Алексей Цыденов воззвал к совести жителей Бурятии
Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком
Работы оказались выполнены не качественно