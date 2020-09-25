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Власти Улан-Удэ помогут ТОСовцам перенести детскую площадку

Власти Улан-Удэ помогут ТОСовцам перенести детскую площадку
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Площадка стоит под линиями электропередач

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков встретился с ТОСовцами «Островок детства», которые обратились по поводу спортивной площади на Левом берегу. Они строили её в течение шести лет. А теперь площадку нужно перенести в другое место, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

В прошлом году энергетики выписали им предписание, поскольку площадка оказалась под линиями электропередач.

Мэр Улан-Удэ, выслушав общественников, поручил городским службам помочь решить вопрос.

– Сегодня я дал поручение, чтобы специалисты посчитали, сколько это будет по стоимости. Здесь все сделано руками ТОСовцев. Будет жалко, если в момент перемещения что-то повредят. Поэтому договариваемся с ТОСом по времени, передвинем площадку, а общественность возьмет на контроль, – отметил Игорь Шутенков.

Изначально здесь было только футбольное поле, а сейчас это полноценная спортивная площадка, на которой собираются все жители микрорайона. Усилиями общественников, городских властей и депутатов появились различные качели, игровые и спортивные комплексы, карусель, беседка с теннисным столом, скамейки и многое другое.

– Почему именно «Островок детства»? Здесь мы все родились и выросли. На площадке все делаем собственными средствами – облагораживаем, озеленяем, поддерживаем чистоту. На грантовские средства и с помощью депутата Народного Хурала Бурятии Михаила Степанова мы поставили оборудование, сделали такую красивую площадку, – сообщила председатель ТОС «Островок детства» Ольга Посохова.

Планы у общественников большие: построить футбольное поле с искусственным покрытием, беговую дорожку, обустроить волейбольную, баскетбольную, воркаут площадки.

– У нас дети очень просят воркаут площадку. Смотрят на телефоне, как подростки занимаются, и говорят: «Тетя Оля, сделайте нам, поставьте». Я им говорю, что всему своё время. Благо, есть где развиваться, территория огромная. Хотим современное футбольное поле, молодежь в пример приводят новый стадион в Тулунже, – рассказала Ольга Посохова.

Мэр Улан-Удэ отметил работу ТОСовцев города.

– То, что вы сумели собрать в едином ТОСе более 500 дворов, говорит о многом. Подтверждаю слова председателя Ольги Павловны, она хвалит своих тосовцев, а я говорю – у нас в городе ТОСовцы везде замечательные, – подчеркнул мэр.

ТОС «Островок Детства» создан в 2018 году в границах 10 улиц и переулков Левого берега. При ТОСе создана команда «Юный эколог», которая ежегодно проводит на территории острова Комсомольский субботники, беседы с отдыхающими о защите природы.


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