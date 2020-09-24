В Иркутске ввели должность первого заместителя мэра

Обновлена структура мэрии Иркутска



Депутаты Думы Иркутска на заседании приняли новую структуру городской администрации. Необходимость внесения изменений объяснили «оптимизацией структуры», сообщили в мэрим Иркутска.



– Предусмотрено включение в структуру администрации Иркутска должности первого заместителя мэра. Он будет курировать комитеты по управлению округами администрации города. Также согласно новой структуре будет создан комитет по экономике и стратегическому планированию, – отметил заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Андрей Южаков.



В структуру администрации будет включен отдел безопасности и защиты населения, при этом из новой структуры исключат отдел протокола. Его полномочия передадут иным структурным подразделениям администрации Иркутска.





