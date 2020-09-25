Только в этом году в детские сады Улан-Удэ пришли более 22 тысяч детей
27 сентября отмечается День дошкольного работника. Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил воспитателей и всех работников дошкольного образования. В поздравлении говорится:
«От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд – один из самых важных, он требует особой чуткости и самоотдачи. Именно вы помогаете нашим детям делать первые шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами они растут и развиваются, учатся дружить и общаться со сверстниками, готовятся к школе и раскрывают свои способности.
Отрадно отметить, что с каждым годом число юных улан-удэнцев неуклонно растёт. Только в этом учебном году в детские сады столицы Бурятии пришли более 22 тысяч дошкольников. И каждый из них нуждается в заботе и внимании со стороны чуткого и ответственного наставника.
Благодарю вас за нелегкий каждодневный труд, за самоотверженность и высокий профессионализм. Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и всего самого доброго!»
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил воспитателей
Власть, Фото:
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