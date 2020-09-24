Депутаты горсовета Улан-Удэ проверили два объекта в Загорске

Сегодня, 24 сентября, депутаты Улан-Удэнского горсовета посетили городской округ №9. Вместе с подрядчиками и специалистами администрации Железнодорожного района они осмотрели благоустроенный двор дома №20 по улице Гарнаева.
Ремонт там начался 25 мая и закончился совсем недавно. За это время рабочие заасфальтировали проезд и тротуары, отрегулировали высотное положение колодцев, а также установили бордюры. На это было выделено более 1,4 миллионов рублей. Однако основная проблема не была решена. Установка водоотвода и ливневых канализаций оказались вне проекта.
- Это довольно острая проблема. Стоит пройти дождю, у нас тут много детей во дворе, и не возможно пройти во двор. Постоянно грязь, постоянно вот этот ужас и ничего с этим не сделаешь, - возмущается местная жительница Лада Леонова.
По результатам осмотра подрядной организации ООО «Аэрострой» было поручено перекрыть те места, по которым вода поступает с асфальта на детскую площадку. Районная администрация и комитет городского хозяйства займётся установкой конструкций для отвода воды на подступах ко двору. Оборудованием ливневой канализации займутся лишь в следующем году. Депутат от девятого округа уже выделил деньги на разработку проектно-сметной документации.
- Деньги я выделил на проектно-сметную документацию, порядка 200 тысяч. На будущий год будем приступать. Проектно-сметная документация – вещь сложная, нужно серьёзно отнестись. Воды сюда сотни кубов льёт, вопрос серьёзный. Нужно делать комплексно, возможно даже в течении двух лет, но первый этап на будущий год обязательно завершим. На это уйдёт, без проекта трудно сказать, но от 500 тысяч до миллиона, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Михаил Гергенов.
Далее депутаты осмотрели строящийся неподалёку стадион школы №22. Народные избранники уже выезжали на этот объект 29 июля. Тогда их заинтересовала укладка ливневой канализации, которая выводится прямо на школу. Но подрядчик заверил, что часть воды будет впитываться, остальная часть уходить по асфальтированному тротуару, и зданию подтопление не угрожает. Как оказалось, сейчас планы поменялись.
- Раньше вода бежала вся на поле, но так как у меня поднимется подпорная стенка, вода будет упираться в неё и пойдёт к школе. Наша инициатива, не предусмотренная проектом, поднять этот грунт и направить воду по дороге. Дальше она попадёт на центральную дорогу и попадать в водоотводы, но не кому-то во двор. Мы просто грунтом «сыграем», одну сторону подниму, как делаются дороги, - рассказал начальник участка подрядной организации ООО «Легион-1» Николай Шумилин.
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев заявил, что депутаты обязательно продолжат контролировать ход работы по водоотводу.
- Вроде бы на словах всё хорошо. Через 7-10 дней, когда в следующий раз мы приедем, мы увидим, что эти работы сделаны и наши объекты будут защищены, - подытожил Чимит Бальжинимаев.
На данный момент строительство стадиона завершено на 50%. По контракту физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть готов к 1 ноября. Сейчас практически закончены бетонные работы. Подрядчики ждут травяное покрытие для футбольного поля, которое сейчас на таможне во Владивостоке. Хоккейная коробка и малые архитектурные сооружения прибудут из Челябинска в ближайшие дни.