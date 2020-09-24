Депутаты горсовета Улан-Удэ проверили два объекта в Загорске

Сегодня, 24 сентября, депутаты Улан-Удэнского горсовета посетили городской округ №9. Вместе с подрядчиками и специалистами администрации Железнодорожного района они осмотрели благоустроенный двор дома №20 по улице Гарнаева.





- Это довольно острая проблема. Стоит пройти дождю, у нас тут много детей во дворе, и не возможно пройти во двор. Постоянно грязь, постоянно вот этот ужас и ничего с этим не сделаешь, - возмущается местная жительница Лада Леонова.







- Деньги я выделил на проектно-сметную документацию, порядка 200 тысяч. На будущий год будем приступать. Проектно-сметная документация – вещь сложная, нужно серьёзно отнестись. Воды сюда сотни кубов льёт, вопрос серьёзный. Нужно делать комплексно, возможно даже в течении двух лет, но первый этап на будущий год обязательно завершим. На это уйдёт, без проекта трудно сказать, но от 500 тысяч до миллиона, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Михаил Гергенов.





















На данный момент строительство стадиона завершено на 50%. По контракту физкультурно-оздоровительный комплекс должен быть готов к 1 ноября. Сейчас практически закончены бетонные работы. Подрядчики ждут травяное покрытие для футбольного поля, которое сейчас на таможне во Владивостоке. Хоккейная коробка и малые архитектурные сооружения прибудут из Челябинска в ближайшие дни.













































