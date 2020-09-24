В Улан-Удэ сменился начальник единой диспетчерской службы

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ЕДДС Улан-Удэ - орган повседневного управления городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Бурятии.



ЕДДС Улан-Удэ взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб и организаций Улан-Удэ (независимо от форм собственности) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС природного и техногенного характера и совместных действий.



Цель создания ЕДДС - повышение готовности органов местного самоуправления и служб ГО Улан-Удэ к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии), в том числе экстренных оперативных служб, организаций, при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.



Сегодня, 24 сентября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков согласовал кандидатуру на должность начальника Единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС). Им стал Аюр Линхобоев, сообщили в пресс-службе городской администрации.Аюр Сергеевич родился в 1985 году в посёлке Первомайский Шилкинского района Читинской области. В 2008 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «инженер-эколог», в 2013 году – по специальности «юрист».Работал заместителем начальника ЕДДС, в последние три месяца исполнял обязанности руководителя этой службы.Ранее ЕДДС возглавлял Александр Кушнарёв. Он ушел с должности в связи с выходом на пенсию.