Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО провёл встречу со СМИ

Андрей Мондохонов провёл круглый стол с представителями 11 регионов



Накануне, 23 сентября, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Андрей Мондохонов провёл круглый стол со СМИ.



В работе круглого стола в режиме видеоконференцсвязи приняли участие прокуроры 11 регионов ДФО, от Байкала до Крайнего Севера, представители 42 средств массовой информации различной направленности: телевидения, радио, печати, информационных агентств. В числе приглашённых также были представители Бурятии.



Участникам круглого стола были представлены видео и печатные материалы, подготовленные прокуратурами Магаданской области и Приморского края по результатам проведённых надзорных мероприятий.



Телекомпании Забайкальского края и Сахалинской области успешно реализуют совместные с прокуратурой проекты «Прокуратура. Сила закона» и «Право знать». Программы нацелены на повышения правовой грамотности населения.



С информацией о различных аспектах взаимодействия с органами прокуратуры Дальневосточного федерального округа на страницах печати выступила главный редактор информационного агентства «АиФ-Дальинформ» Юлия Кремнева.



Журналисты внесли предложения о продолжении практики проведения подобных мероприятий и встреч делового формата для обмена информацией о защите прав граждан и доведении результатов прокурорского надзора до населения. Предложения получили отклик у представителей прокуратуры.

