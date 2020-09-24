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Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО провёл встречу со СМИ

Начальник управления Генпрокуратуры РФ в ДФО провёл встречу со СМИ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Андрей Мондохонов провёл круглый стол с представителями 11 регионов

Накануне, 23 сентября, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Андрей Мондохонов провёл круглый стол со СМИ.

В работе круглого стола в режиме видеоконференцсвязи приняли участие прокуроры 11 регионов ДФО, от Байкала до Крайнего Севера, представители 42 средств массовой информации различной направленности: телевидения, радио, печати, информационных агентств. В числе приглашённых также были представители Бурятии.

Участникам круглого стола были представлены видео и печатные материалы, подготовленные прокуратурами Магаданской области и Приморского края по результатам проведённых надзорных мероприятий.

Телекомпании Забайкальского края и Сахалинской области успешно реализуют совместные с прокуратурой проекты «Прокуратура. Сила закона» и «Право знать». Программы нацелены на повышения правовой грамотности населения.

С информацией о различных аспектах взаимодействия с органами прокуратуры Дальневосточного федерального округа на страницах печати выступила главный редактор информационного агентства «АиФ-Дальинформ» Юлия Кремнева.

Журналисты внесли предложения о продолжении практики проведения подобных мероприятий и встреч делового формата для обмена информацией о защите прав граждан и доведении результатов прокурорского надзора до населения. Предложения получили отклик у представителей прокуратуры.
прокуратура СМИ
 
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