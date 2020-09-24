В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале



В Бурятии решают проблему критического уровня Байкала. Возможность его регулирования и сохранения уникальной экосистемы озера обсудили на заседании комиссии по ЧП под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что по сведениям Бурятского Гидрометцентра, по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот.



- Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъёмом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия, - отметил Алексей Хандархаев.



Как отметил, в свою очередь, директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор Ендон Гармаев, последствия подъёма отметок, могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды, в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. Также Ендон Гармаев предложил отработать вопросы по увеличению сбросов воды с руководством Иркутской ГЭС.



- Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать его выше, недопустимо. Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима, но мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков редкой повторяемости, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 м3/с согласно ранее принятым нормам без ущерба экономике и населению, - пояснил ученый.



По итогу заседания республиканской комиссии по ЧС участники приняли ряд рекомендаций, в том числе, о необходимости администрациям муниципальных образований прибрежных районов озера Байкал объявить режим «Повышенная готовность». Руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.



Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.





