 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала

В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале

В Бурятии решают проблему критического уровня Байкала. Возможность его регулирования и сохранения уникальной экосистемы озера обсудили на заседании комиссии по ЧП под руководством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что по сведениям Бурятского Гидрометцентра, по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот.

- Вода прибывает примерно на сантиметр в день. В связи с подъёмом воды в озере на прибрежной территории Байкала уже видны негативные последствия, - отметил Алексей Хандархаев.

Как отметил, в свою очередь, директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН, доктор географических наук, профессор Ендон Гармаев, последствия подъёма отметок, могут негативно отразиться и на качестве байкальской воды, в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. Также Ендон Гармаев предложил отработать вопросы по увеличению сбросов воды с руководством Иркутской ГЭС.

- Более всего нас волнует верхний предел уровня Байкала. За последние 60 лет экосистема устоялась в этих границах, и поднимать его выше, недопустимо. Безопасность населения и объектов экономики в нижнем бьефе Иркутского гидроузла, безусловно, важна и необходима, но мы много раз писали и говорили, что пока нет паводков редкой повторяемости, властям города и Иркутской области нужно провести мероприятия по обеспечению сбросов воды в Ангару до 6000 м3/с согласно ранее принятым нормам без ущерба экономике и населению, - пояснил ученый.

По итогу заседания республиканской комиссии по ЧС участники приняли ряд рекомендаций, в том числе, о необходимости администрациям муниципальных образований прибрежных районов озера Байкал объявить режим «Повышенная готовность». Руководству заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.

Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС, о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС.


Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала
В Бурятии объявят повышенную готовность из-за подъёма уровня Байкала
Власть, 24.09.2020
В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале

Глава Бурятии: «Пока не планируем дополнительные ограничения»
Глава Бурятии: «Пока не планируем дополнительные ограничения»
Власть, 23.09.2020
Алексей Цыденов воззвал к совести жителей Бурятии
Александр Лукашенко собрался на Байкал
Александр Лукашенко собрался на Байкал
Власть, 23.09.2020
Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком
Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента Бабра
Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента Бабра
Власть, 23.09.2020
Работы оказались выполнены не качественно
Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России
Бывший ректор БГУ стал советником министра спорта России
Власть, 23.09.2020
Степан Калмыков получил высокое назначение
Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Алексей Цыденов участвует в совете губернаторов ДФО
Власть, 23.09.2020
Совещание проходит во Владивостоке
В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии
В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии
Власть, 23.09.2020
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прилетел в Бурятию накануне
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Власть, 22.09.2020
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией
Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова
Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова
Власть, 22.09.2020
Журналист из Москвы расхвалила работу известной бурятской общественницы
Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов
Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов
Власть, 22.09.2020
Игорь Шутенков написал большой пост в Facebook по поводу дорожных ограждений
В Бурятии экс-главу села осудили за раздачу земель родственнику
В Бурятии экс-главу села осудили за раздачу земель родственнику
Власть, 21.09.2020
Земли, принадлежавшие пенсионерам, ушли в чужие руки
Жители пригорода Улан-Удэ надеются на визит Путина
Жители пригорода Улан-Удэ надеются на визит Путина
Власть, 21.09.2020
Жители села Сотниково устали от разбитой дороги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^