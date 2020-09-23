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Александр Лукашенко собрался на Байкал

Александр Лукашенко собрался на Байкал
Власть, 
Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Байкал в 2021 году. Об этом он сообщил на встрече с приехавшим в Минск губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

- В следующем году обязательно выберем время посетить обязательно озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин, естественно, Камчатка. Всё-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы, - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, о Дальнем Востоке у него «романтические впечатления».

- Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край, - заключил президент Беларуси.

9 августа состоялись выборы президента Беларуси, где по официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов и остался у власти ещё на пять лет. По той же официальной информации, его основной соперник Светлана Тихановская набрала скромные 10%. Второй месяц в стране проходят акции протесты и проводятся жёсткие задержания.


Байкал Белоруссия
 
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