Александр Лукашенко собрался на Байкал

Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком



Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Байкал в 2021 году. Об этом он сообщил на встрече с приехавшим в Минск губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.



- В следующем году обязательно выберем время посетить обязательно озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин, естественно, Камчатка. Всё-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы, - сказал Александр Лукашенко.



По его словам, о Дальнем Востоке у него «романтические впечатления».



- Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край, - заключил президент Беларуси.



9 августа состоялись выборы президента Беларуси, где по официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов и остался у власти ещё на пять лет. По той же официальной информации, его основной соперник Светлана Тихановская набрала скромные 10%. Второй месяц в стране проходят акции протесты и проводятся жёсткие задержания.





