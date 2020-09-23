Мэрия Иркутска не приняла ремонт постамента Бабра

Работы оказались выполнены не качественно



Администрация Иркутска не приняла ремонт постамента под скульптурой Бабра. В ходе приёмки комиссия выявила некачественно выполненные работы. В частности, это сколы на ряде гранитных плит, грубую заделку швов, неровные стыки и другое, сообщили в пресс-служб администрации Иркутска.



– По контракту работы выполняла подрядная организация, которая должна была провести замену гранитных плит на пьедестале, а также укрепить основание под скульптурой. Качество выполненных работ нас не устраивает, и принимать их в таком виде мы не намерены. Подрядчику выдан акт замечаний, на основании которого он должен устранить недочеты за свой счет до 25 сентября, – сообщил директор МКУ «Городская среда» Георгий Комаров.



Скульптура бабра установлена в 130-м квартале Иркутска в 2012 году. За это время ремонт постамента не проводился.





