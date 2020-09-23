Пост омбудсмена свободен с июня
На пост уполномоченного по правам человека Иркутской области предложены две кандидатуры.
Один из них – депутат Думы Иркутска Андрей Лабыгин. Его кандидатуру предложил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращение поступило на имя председателя Заксобрания региона.
Также кандидатуру предложили депутаты фракции КПРФ Заксобрания. Они выдвигают сотрудницу аппарата омбудсмена Эльвиру Бондареву.
Пост уполномоченного по правам человека в Иркутской области свободен с 19 июня. Прежний омбудсмен Виктор Игнатенко был назначен исполняющим обязанности ректора Байкальского государственного университета.
Кандидатов на пост омбудсмена Иркутской области предложили губернатор и КПРФ
Власть, Фото:
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