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В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии

В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии
Власть,  Фото:Росгвардия по РБ
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прилетел в Бурятию накануне

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов работает Бурятии. О некоторых подробности его визита рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

22 сентября главнокомандующий войсками национальной гвардии встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

- Были обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе и состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества, в том числе по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предприятий и организаций региона, - уточнили в Росгвардии.

Виктор Золотов отметил, что подразделения войск национальной гвардии в республике играют «значимую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в регионе».

В свою очередь глава Бурятии подчеркнул «конструктивное взаимодействие Росгвардии с исполнительными органами государственной власти» по обеспечению общественной безопасности. Также Алексей Цыденов выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии за обеспечение правопорядка при подготовке и проведении важных мероприятий в республике.

фото - пресс-служба правительства РБ

В этот же день в управления Росгвардии по Бурятии прошло межведомственное совещание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главной военной прокуратуры. Его темой было «О состоянии совместной деятельности по укреплению правопорядка в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации в 2020 году».

В его работе приняли участие главный военный прокурор Валерий Петров, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сперва участники совещания возложили цветы к мемориалу сотрудникам вневедомственной охраны Бурятии, погибшим при исполнении служебного долга.


Открывая заседание, Виктор Золотов отметил тенденцию к сокращению уровня преступности и укреплению дисциплины как в целом в войсках, так и в воинских частях и подразделениях Восточного округа войск национальной гвардии.

В том числе обсуждалось состояние противодействия коррупционным проявлениям, наркопреступности и преступлениям против военной службы, а также обеспечению гарантий правовой защиты личного состава войск. С докладами по рассматриваемому вопросу выступили военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Юрий Яшин.

В процессе обсуждения председательствующие поддержали инициативу депутата Александра Хинштейна о создании постоянно действующей рабочей группы по обеспечению законности и предупреждению преступности на уровне Главной военной прокуратуры и Росгвардии.


Одновременно с этим Главный военный прокурор Валерий Петров рекомендовал рассмотреть вопрос о подготовке совместной программы действий войск национальной гвардии и органов военной прокуратуры, в рамках которой предусмотреть наработанный с другими военными организациями государства опыт совместной работы по предупреждению правонарушений.

В завершении совещания директор Росгвардии Виктор Золотов отметил качественную работу управления Росгвардии по Бурятии, достигшего высоких показателей оперативно-служебной деятельности.
Росгвардия
 
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