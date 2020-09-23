В Бурятии раскрыли подробности визита директора Росгвардии

Виктор Золотов отметил, что подразделения войск национальной гвардии в республике играют «значимую роль в обеспечении правопорядка и безопасности в регионе».



В свою очередь глава Бурятии подчеркнул «конструктивное взаимодействие Росгвардии с исполнительными органами государственной власти» по обеспечению общественной безопасности. Также Алексей Цыденов выразил благодарность военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии за обеспечение правопорядка при подготовке и проведении важных мероприятий в республике.







фото - пресс-служба правительства РБ



Сперва участники совещания возложили цветы к мемориалу сотрудникам вневедомственной охраны Бурятии, погибшим при исполнении служебного долга.







В процессе обсуждения председательствующие поддержали инициативу депутата Александра Хинштейна о создании постоянно действующей рабочей группы по обеспечению законности и предупреждению преступности на уровне Главной военной прокуратуры и Росгвардии.







Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов работает Бурятии. О некоторых подробности его визита рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.22 сентября главнокомандующий войсками национальной гвардии встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.- Были обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе и состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества, в том числе по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предприятий и организаций региона, - уточнили в Росгвардии.В этот же день в управления Росгвардии по Бурятии прошло межведомственное совещание Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Главной военной прокуратуры. Его темой было «О состоянии совместной деятельности по укреплению правопорядка в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации в 2020 году».В его работе приняли участие главный военный прокурор Валерий Петров, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Открывая заседание, Виктор Золотов отметил тенденцию к сокращению уровня преступности и укреплению дисциплины как в целом в войсках, так и в воинских частях и подразделениях Восточного округа войск национальной гвардии.В том числе обсуждалось состояние противодействия коррупционным проявлениям, наркопреступности и преступлениям против военной службы, а также обеспечению гарантий правовой защиты личного состава войск. С докладами по рассматриваемому вопросу выступили военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Юрий Яшин.Одновременно с этим Главный военный прокурор Валерий Петров рекомендовал рассмотреть вопрос о подготовке совместной программы действий войск национальной гвардии и органов военной прокуратуры, в рамках которой предусмотреть наработанный с другими военными организациями государства опыт совместной работы по предупреждению правонарушений.В завершении совещания директор Росгвардии Виктор Золотов отметил качественную работу управления Росгвардии по Бурятии, достигшего высоких показателей оперативно-служебной деятельности.