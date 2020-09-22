На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией
Сегодня, 22 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.
Алексей Цыденов и владыка Иосиф обсудили вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией. Владыка Иосиф также рассказал об опыте работы с представителями власти в других регионах России, где он ранее служил, и о предстоящих задачах на нынешнем посту.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа, до этого он год руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область).
Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.
Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Власть, Фото:
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