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Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом

Глава Бурятии встретился с митрополитом Иосифом
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией

Сегодня, 22 сентября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.

Алексей Цыденов и владыка Иосиф обсудили вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией. Владыка Иосиф также рассказал об опыте работы с представителями власти в других регионах России, где он ранее служил, и о предстоящих задачах на нынешнем посту.

Как сообщал «Байкал-Daily», Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа, до этого он год руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область).

Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.


глава Бурятии православие митрополия
 
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