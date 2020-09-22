В Бурятии работают директор Росгвардии и главный военный прокурор

В Бурятию прибыли директор Росгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и главный военный прокурор России Валерий Петров. Сегодня с ними встретился глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Участники встречи обсудили различные направления сотрудничества, в том числе вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, предприятий и организаций региона, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии отметил «конструктивное взаимодействие Росгвардии» с исполнительными органами государственной власти по обеспечению общественной безопасности.
Также Алексей Цыденов выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за обеспечение безопасности подготовки и проведения важных мероприятий в республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Петров больше 10 лет занимал пост прокурора Бурятии. Летом 2017 года был назначен заместителем Генерального прокурора РФ -главным военным прокурором.
Справка:
Виктор Золотов родился 27 января 1954 года в Рязанской области. После службы по призыву в Пограничных войсках работал в ПО «ЗИЛ» в Москве.
В 1990-2000 гг. служил на различных руководящих воинских должностях в органах государственной охраны РФ. Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.
С 2000 г. по 2013 г. – начальник службы безопасности президента РФ– заместитель директора федеральной службы охраны.
С 2013 г. – заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России.
В мае 2014 года назначен первым заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим внутренними войсками МВД России.
В ноябре 2015-го получил воинское звание генерала армии.
В апреле 2016 года назначен директором Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ.
Валерий Петров родился в 1957 году в Иркутской области. В 1979 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Правоведение».
1983 – 1984 – прокурор отделения по надзору за следствием и дознанием в органах МВД прокуратуры Бурятской АССР, Улан-Удэ.
1984 – 1984 – прокурор следственного отдела прокуратуры Бурятской АССР
1984 – 1984 – помощник прокурора Улан-Удэ
1984 – 1985 – старший следователь прокуратуры Улан-Удэ
1985 – 1987 – заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ
1987 – 1992 – прокурор Иволгинского района
1992 – 1997 – старший помощник прокурора Республики Бурятия по кадрам
1997 – 1998 – начальник отдела кадров прокуратуры Республики Бурятия
1998 – 2006 – заместитель прокурора Республики Бурятия
2006 – 2017 – прокурор Республики Бурятия
2017–н/вр. – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор