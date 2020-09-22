Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова

Журналист из Москвы расхвалила работу известной бурятской общественницы
Журналист Москвы Ева Меркачёва, обозреватель «Московского комсомольца», представитель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ посвятила пост в Facebook задержанию бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии, сейчас «разжалованного» до рядового депутата Баира Жамбалова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября следователи объявили о завершении доказательств по уголовному делу Жамбалова. После ознакомления стороны защиты с делом и утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд. Жамбалов обвиняется в смертельном наезде на 17-летнюю девушку в январе в Прибайкальском районе. Хоть сперва выдвигалась версия о том, что за рулём был друг Баира Жамбалова, следователи собрали доказательства, что это было не так.
Московский журналист Ева Меркачёва рассказала об этом резонансном деле в связи с журналистским форумом «Вся Россия» в Сочи. Меркачёва заявила, что известный в Бурятии блогер Дора Хамаганова, которая сейчас трудится пресс-секретарём администрации Тункинского района, стала для неё одним из главных героев форума.
- Она совершила поступок, который стал ярчайшей иллюстрацией моего выступления про роль журналистов в борьбе за справедливость и права человека. Благодаря Доре был задержан вице-спикер Народного Хурала Бурятии, бывший глава реготделения «Единой России» Баир Жамбалов, сбивший на машине 17-летнюю девочку, - написала журналист.
Она привела слова самой Доры Хамагановой. «Мне позвонила тетя девочки, - рассказывает Дора. - Когда я работала в пресс-службе больницы, та там была поваром. Она жалела меня, если я поздно засиживалась, пирожок приносила. Добрая простая семья. И вот я знала, что этим простым людям никто не поможет. И я решила, что терять мне нечего. Пусть хоть убьют, но я правду напишу».
Ева Меркачёва заявила, что «расследование Доры местные СМИ из страха не напечатали», тогда она стала писать посты в соцсетях. «Простые люди ее поддержали, тысяч репостов. Она забросала письмами ФСБ. И вот результат – вице-спикера задержали. Один честный неравнодушный журналист может сделать столько... А если мы все будем солидарны? Если вместе? Да мы мир перевернём!» - заявила она.
Бурятские СМИ данное заявление, впрочем, немало удивило, учитывая, как широко освещалось данное дело в республике.
- Нисколько не умаляя заслуг Доры, мне интересно, какие СМИ молчали? Вся Бурятия трубила на эту тему, за справедливость бились все: газеты, тв, радио, сайты. Не молчали ни разу. Каждый мизерный инфоповод выходил в свет. Ссылок будет сотни, не думаю, что стоит сюда их закидывать. И трубили во все колокола сразу, как только появилась информация, а появилась она через несколько часов после самого события, - оставила комментарий к посту известный в Бурятии журналист Оксана Сажинова.
Доре Хамагановой отвели важную роль в задержании Баира Жамбалова
Власть, Фото:
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