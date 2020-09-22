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Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов

Мэр Улан-Удэ решил не возвращать ограждения на площадь Советов
Власть,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Игорь Шутенков написал большой в Facebook по поводу дорожных ограждений

«Дорожные ограждения — нужны или нет?» - с этих слов начал своё сообщение мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на своей странице в Facebook.

- С одной стороны, у меня есть чёткое представление, как должен выглядеть наш город — и это не город, обнесённый заборами вдоль и поперёк. С другой, есть методические рекомендации Минтранса страны по снижению аварийности на дорогах, федеральный ГОСТ и предписания ГИБДД, которые мы обязаны исполнять, - написал мэр.

В некоторых частях города дорожные ограждения необходимы, так как они отделяют от проезжей части территории, на которых находятся люди, пояснил Игорь Шутенков. «Есть места, где 100% будут детишки. Они легко могут заиграться, увлечься и выскочить на дорогу. Хочешь-не хочешь, а тут заборы нужны. Возле школ, возле скверов, на аварийно-опасных участках», - объяснил он.

В Улан-Удэ работают несколько программ по безопасности дорожного движения, в том числе федеральная.

- По ней, к примеру, по всей стране устанавливают одинаковые ограждения: из одного металла, с одним рисунком, одной высоты. К их внешнему виду много претензий у горожан, - продолжил руководитель города.

Также он написал, что уберут двойные ограждения, где они образовались исторически. Вторым пунктом в вопросе с заборчиками стало то, что «демонтировать их специально пока точно не будем, но рассмотрим эту возможность во время реконструкции конкретной территории».

- Приведу пример: сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Вместо высокого забора установили здесь небольшое ограждение. Оно выглядит гораздо эстетичней предшественника. Можно было бы не ставить, но в сквере детская площадка, ребятишки будут играть, поэтому выбрали вариант, который устроил всех, - пояснил Мгорь Шутенков.

Он упомянул ограждение на площади Советов, которое было демонтировано во время дорожного ремонта.

- В то же время у меня рука не поднимается вернуть ограждение на площадь Советов. Если помните, оно появилось, потому что пешеходы переходили дорогу по всей ширине улицы — от Хурала и до оперного театра. Только когда установили ограждение, приучили людей пользоваться «зебрами», - пояснил Игорь Шутенков.

По его словам, за время отсутствия ограждений пешеходы соблюдают правила дорожного движения. «Кое-кто опять начинает бегать, но из-за пары человек возвращать ограждение всё же не хочется. Думаю, вы согласитесь — без него красиво. Сможем соблюдать правила, так и останется. Поэтому не забывайте, что облик города во многом зависит и от вас, друзья», - заключил мэр Улан-Удэ.

Претензии ко множеству заборчиков в Улан-Удэ предъявлял блогер-урбанист Илья Варламов. В столице Бурятии блогер был этой весной.

«У вас может быть город завален мусором, может не быть асфальта, будет такая вот безнадёга, пыль, грязь… Главное – поставить заборы, главное, чтобы город был безопасным. Побольше заборов. В любой непонятной ситуации ставь заборы – это для безопасности. Город сразу станет безопасным и комфортным», шутил блогер.

Во время визита в Улан-Удэ урбанист встречался с мэром города, они обсуждали городские проблемы.
мэр дороги
 
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