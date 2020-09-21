В Бурятии экс-главу села осудили за раздачу земель родственнику

Земли, принадлежавшие пенсионерам, ушли в чужие руки



В Бурятии суд вынес приговор бывшему главе сельского поселения «Нарынское». Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В конце сентября 2018 года глава села решил незаконно отдать в собственность своего родственника чужие земли. Для этого он выбрал три земельных участка общей площадью 13,6 га, принадлежащих чете пенсионеров. Супруги несколько лет назад переехали из села и не пользовались землей. От их имени глава села составил подложную доверенность на распоряжение этими земельными участками, подделал в ней подписи доверителей, заверил изготовленный документ и поставил штамп администрации.



На основании этой фиктивной доверенности земельные участки после оформления права собственности были по притворной сделке, якобы от имени пенсионеров, проданы родственнику главы села.



Приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Также он не сможет два года занимать должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления сроком. Приговор вступил в законную силу.



- Также в настоящее время по иску прокурора района в суде в гражданском порядке ведется разбирательство о признании сделки по отчуждению земли недействительной (ничтожной), прекращении права собственности приобретателя и возвращении пенсионерам их земельных участков, - отметили в следственном управлении.





