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В Бурятии один человек незаконно возглавлял два МУП

В Бурятии один человек незаконно возглавлял два МУП
Власть,  Фото:pixabay.com
Нарушение вскрыла прокуратура

Северобайкальская межрайонная прокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного закона в деятельности местных муниципальных унитарных предприятий.

Установлено, что руководителем двух муниципальных предприятий – ресурсоснабжающих организаций было одно должностное лицо.

По закону, руководителю муниципального предприятия установлен запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Это влечёт возникновение конфликта интересов и нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.

Главе города Северобайкальск внесено представление. По результатам его рассмотрения руководитель ресурсоснабжающих организаций освобождён от должности директора одного предприятия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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