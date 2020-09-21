Нарушение вскрыла прокуратура
Северобайкальская межрайонная прокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного закона в деятельности местных муниципальных унитарных предприятий.
Установлено, что руководителем двух муниципальных предприятий – ресурсоснабжающих организаций было одно должностное лицо.
По закону, руководителю муниципального предприятия установлен запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Это влечёт возникновение конфликта интересов и нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.
Главе города Северобайкальск внесено представление. По результатам его рассмотрения руководитель ресурсоснабжающих организаций освобождён от должности директора одного предприятия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии один человек незаконно возглавлял два МУП
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.09.2020
Нарушение вскрыла прокуратура
Деньги, которыми его подкупили, мужчина направил на благотворительную цель
Обращение получит главный следователь Бурятии
«В прохладных домах ОРВИ «цепляется» быстрее», - сказал Алексей Цыденов
На сообщество подписаны уже свыше 14 тысяч человек
Кобзев получил удостоверение в Избиркоме
В дело вмешалась прокуратура
На совещании озвучили, как будет решаться долгая земельная проблема
Объявлены официальные итоги досрочных выборов главы региона
Для этого выделена 0,25 ставки специалиста
Власти Бурятии налаживают сотрудничество с Владыкой Иосифом
В том числе она встречалась с главой района
Районная администрация ушла на дистанционный режим работы
Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
Власть, 16.09.2020
Незадолго до подорожания проезда произошёл массовый уход водителей с маршрутов