В Бурятии один человек незаконно возглавлял два МУП

Нарушение вскрыла прокуратура



Северобайкальская межрайонная прокуратура вскрыла нарушения антикоррупционного закона в деятельности местных муниципальных унитарных предприятий.



Установлено, что руководителем двух муниципальных предприятий – ресурсоснабжающих организаций было одно должностное лицо.



По закону, руководителю муниципального предприятия установлен запрет на занятие другой оплачиваемой деятельностью. Это влечёт возникновение конфликта интересов и нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции.



Главе города Северобайкальск внесено представление. По результатам его рассмотрения руководитель ресурсоснабжающих организаций освобождён от должности директора одного предприятия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

